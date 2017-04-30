Дизайн сайтов различной сложности, запоминающиеся логотипы, работающая реклама и не менее главное - качественная работа в сроки

Здравствуйте

Меня зовут Григорий и я РЕШАЮ ЗАДАЧИ!

Я не первый год занимаюсь разработкой дизайна, начиная от визиток и заканчивая крупными интернет-магазинами с адаптивным дизайном. Работаю как на фриланс-основе, так и на длительном сотрудничестве.

Дизайн разрабатываю качественно, так сказать "от души", соблюдаю сроки и всегда в зоне покрытия.

Связывайтесь со мной, обсудим Ваши задачи, подскажу наиболее оптимальные решения.

Виды предоставляемых услуг

Веб-дизайн:

- интерфейсов

- сайтов-визиток

- сайтов разной тематики

- продающих страниц (Landing Page)

- интернет-магазинов

Дизайн наружной рекламы:

- баннера

- брошюры

- флаера

- визитные карточки

Прочее:

- логотипы

- иконки и пиксельная графика

- оформление страниц в социальных сетях

- фирменный стиль

Как я работаю:

1. Для начала работ нужно ТЗ (техническое задание) если такового нет, мы можем обсудить с Вами по скайпу/телефону/почте все детали проекта и сформировать точную задачу.

2. После обсуждения деталей, происходит просчет стоимости работ, ориентирование по цене и срокам.

3. Клиентом вносится предоплата в размере 50% от общей стоимости заказа.

4. Первая презентация проделанной работы. Согласование дизайна, процесс работы, внесение поправок до утверждения заказа.

5. Итоговая презентация готового проекта. (Работа считается выполненной, если она соответствует всем пунктам технического задания и решает поставленную задачу.

6. Клиентом вносятся остаточные 50% от общей стоимости заказа.

7. Клиент получает все оригиналы макетов в формате PSD (если был заказан дизайн сайта), EPS (если был заказан логотип) и т.д.

Желаете обсудить заказ? Остались вопросы?Звоните/пишите - пообщаемся)