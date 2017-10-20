zghjcnjvfu1

Доброго времени суток. Нужно забрать часть информации [url=http://i-phoneix.ru/]отсюда[/url] и перенести на наш сайт. CMS - вордпресс, хостинг - таймвеб.
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Закрыт
4 года назад
Доброго времени суток. Нужно забрать часть информации [url=http://i-phoneix.ru/]отсюда[/url] и перенести на наш сайт. CMS - вордпресс, хостинг - таймвеб.
Дано: выездной сервис по ремонту любой яблочной техники, пк и ноутов в Москве. Расписать в лс преимущества продвижения в той или иной площадке с целью поиска клиентов, сроки и цены(по отдельности и в комплексе), рентабельность ...
[url=https://yadi.sk/i/T9jGHTTj3N4MRE]Что примерно должно получиться в итоге[/url]. Каркас с готовыми хидером и футером есть. Маленькие правки внесу после выбора исполнителя. Косяк обсудим потом отдельно.