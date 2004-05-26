zhandoskarimbai

Фронтендер пишу код на JS CSS HTML

Здравствуйте!

Я молодой парень из Алматы .Пунктуальный все делаю вовремя.

Вам не кажется, что все заявки похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другими способами.

4 причины выбери меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получаете готовый лендинг, нанимаете клиентов и продаете продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не образец или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с обнаруженными кнопками и формами.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду в праве, пока вы не скажете «Меня всё взял».