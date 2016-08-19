Редактор, дизайнер-верстальщик
Грамотность, креативность, ответственность.
Работа с текстом любого стиля и жанра. Адаптация переводов. Редактура, корректура. Копирайтинг, рерайтинг. Дизайн и вёрстка печатной продукции (Adobe InDesign).
Высшее образование: Северо-западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, специальность Издательское дело и редактирование.
Курс повышения квалификации по специальности Вёрстка и компьютерный дизайн.
Работа в журнале (дизайнер-верстальщик) и газете (журналист, редактор).
Иностранные языки: английский (свободный), китайский (начальный/HSK2).
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Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от 6 часов
нет рейтинга