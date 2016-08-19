Редактор, дизайнер-верстальщик

Грамотность, креативность, ответственность.

Работа с текстом любого стиля и жанра. Адаптация переводов. Редактура, корректура. Копирайтинг, рерайтинг. Дизайн и вёрстка печатной продукции (Adobe InDesign).

Высшее образование: Северо-западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, специальность Издательское дело и редактирование.

Курс повышения квалификации по специальности Вёрстка и компьютерный дизайн.

Работа в журнале (дизайнер-верстальщик) и газете (журналист, редактор).

Иностранные языки: английский (свободный), китайский (начальный/HSK2).