Объясню и выполню домашнее задание (тесты, сочинения, эссе и др.) по английскому языку, переведу текст.

Доброго времени суток! Я Жанна, учусь в 11 классе. Сдала FCE и получила наивысший возможный при сдаче этого экзамена уровень - B2. Три года подряд являюсь призёром регионального (предпоследнего) этапа олимпиады по английскому языку для школьников. Очень люблю этот язык и постоянно стремлюсь к получению новых знаний, поэтому хорошо разбираюсь в современном иностранном сленге. Я коммуникабельный человек, учитываю особенности характера собеседника и умею идти на компромисс.