Копирайтер
Виды работ: Копирайтинг
Знание языков - русский
Дополнительная информация - Пишу статьи на любые темы.
Ясность, грамотность и быстрый результат !
Пишу на заказ стихи. По любой тематике.
Пишу и проверяю - без орфографических ошибок.
Работала учительницей русского языка.
Имеется бесперебойный интернет, и тихое место для работы.
Могу работать 20 часов в сутки, если хороший заказ.
Грамотная русская речь и письмо.
Умение ясно выражать себя. Сообразительность и быстрая реакция.
Хороший уровень владения ПК и интернетом.
Опыт работы с текстами (рерайт, копирайт) — 1 год.
Ответственность. Постоянство на связи.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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