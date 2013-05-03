zhanna_

Жанара zhanna_

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайтер

Виды работ: Копирайтинг

Знание языков - русский

Дополнительная информация - Пишу статьи на любые темы.

Ясность, грамотность и быстрый результат !

Пишу на заказ стихи. По любой тематике.

Пишу и проверяю - без орфографических ошибок.

Работала учительницей русского языка.

Имеется бесперебойный интернет, и тихое место для работы.

Могу работать 20 часов в сутки, если хороший заказ.

Грамотная русская речь и письмо.

Умение ясно выражать себя. Сообразительность и быстрая реакция.

Хороший уровень владения ПК и интернетом.

Опыт работы с текстами (рерайт, копирайт) — 1 год.

Ответственность. Постоянство на связи.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
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