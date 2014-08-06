zhanna_akulova

переводы, копирайтинг, рерайтинг

Образование

2008 Rochester Institute of Tehcnology

Saunders College of Business, MS in Technology Management

2005 Казахский национальный технический университет

Маркетинг и коммерция, Специалист по маркетингу

2001 Лингвистическая гимназия №120

Английский язык, Сертификат технического переводчика

Опыт работы

2012 — 2013

Japan Tobacco International (JTI) , ТОО

Менеджер по продукту

Помимо своих прямых обязанностей в качестве продакт менеджера, осуществляла:

1. Подготовку презентаций проектов и бюджетов на английском языке

2. Переводы бренд-буков, статей и публикаций с английского языка

3. Деловая переписка с иностранными поставщиками

4. Адаптация текста на русский язык с англоязычных источников для наполнения вебсайта

2009 — 2012

METRO Cash&Carry

Координатор по маркетингу

Помимо своих основных обязанностей в качестве маркетолога, выполняла множество переводов с/на английский язык:

- деловой корреспонденции

- презентаций

- рекламных текстов, слоганов, брошюр, листовок

- контента для наполнения вебсайта

- обучающих материалов, лекций

- также осуществляла устный синхронный перевод на конференциях, встречах и обсуждениях для директора по маркетингу.

Имеется большой опыт в работе с рекламными текстами, есть знание и понимание терминологии и специфики бизнес-текстов, деловой переписки, слоганов.

Последний год специализируюсь на фрилансе:

1. Сотрудничаю с переводческим агентством. Специфика - нефтегазовая отрасль, юридические тексты.

2. Пишу статьи о кино и книгах для местных блог-платформ

3. Делаю рерайтинг и переводы статей для новостных порталов.

Ключевые навыки

пунктуальность, ответственность, грамотность, качество работы