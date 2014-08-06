zhanna_akulova

Образование
2008 Rochester Institute of Tehcnology
Saunders College of Business, MS in Technology Management
2005 Казахский национальный технический университет
Маркетинг и коммерция, Специалист по маркетингу
2001 Лингвистическая гимназия №120
Английский язык, Сертификат технического переводчика
Опыт работы
2012 — 2013
Japan Tobacco International (JTI) , ТОО
Менеджер по продукту
Помимо своих прямых обязанностей в качестве продакт менеджера, осуществляла:
1. Подготовку презентаций проектов и бюджетов на английском языке
2. Переводы бренд-буков, статей и публикаций с английского языка
3. Деловая переписка с иностранными поставщиками
4. Адаптация текста на русский язык с англоязычных источников для наполнения вебсайта
2009 — 2012
METRO Cash&Carry
Координатор по маркетингу
Помимо своих основных обязанностей в качестве маркетолога, выполняла множество переводов с/на английский язык:
- деловой корреспонденции
- презентаций
- рекламных текстов, слоганов, брошюр, листовок
- контента для наполнения вебсайта
- обучающих материалов, лекций
- также осуществляла устный синхронный перевод на конференциях, встречах и обсуждениях для директора по маркетингу.
Имеется большой опыт в работе с рекламными текстами, есть знание и понимание терминологии и специфики бизнес-текстов, деловой переписки, слоганов.
Последний год специализируюсь на фрилансе:
1. Сотрудничаю с переводческим агентством. Специфика - нефтегазовая отрасль, юридические тексты.
2. Пишу статьи о кино и книгах для местных блог-платформ
3. Делаю рерайтинг и переводы статей для новостных порталов.
Ключевые навыки
пунктуальность, ответственность, грамотность, качество работы