zhanna_malyshko

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скучную работу

Здравствуйте. Расскажу немного о себе.

Имею образование журналиста-редактора, опыт работы корректором в издательстве, безупречное знание русского и украинского языка, а также огромный стаж работы копирайтером. Пишу тексты на любую тематику, с ключами и с ссылками, учитывая все пожелания заказчика.

Есть темы, в которых я много работала и отлично разобралась в их специфике:

- мебель и двери - основное направление работы- детские товары;

- сувенирная продукция;

- натуральные камни;

- натуральные препараты для здоровья и красоты;

- женская одежда;

- издательское дело и полиграфия;

- фен шуй;

- продукты питания и алкоголь.

Эти знания подкреплены практическим опытом, я работала в таких направлениях:

- 3 года товароведом и закупщиком продуктов питания;

- 1 год корректором в издательстве;

- владела двумя магазинами женской одежды и сейчас веду интернет-магазин женской одежды.

Увлекаюсь всем натуральным, создаю подарки ручной работы, много путешествую, пишу стихи.

На сайт фриланса меня привел декрет, поэтому времени немного, но все проекты выполняю вовремя, если уже берусь. Дорожу репутацией, так что не подведу.

Выбрав меня в роли исполнителя, вы получите желаемый текст и сэкономите и деньги, и время.