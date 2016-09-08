zhanna_malyshko

Жанна Малышко zhanna_malyshko

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скучную работу

Здравствуйте. Расскажу немного о себе.

Имею образование журналиста-редактора, опыт работы корректором в издательстве, безупречное знание русского и украинского языка, а также огромный стаж работы копирайтером. Пишу тексты на любую тематику, с ключами и с ссылками, учитывая все пожелания заказчика.

Есть темы, в которых я много работала и отлично разобралась в их специфике:

- мебель и двери - основное направление работы- детские товары;

- сувенирная продукция;

- натуральные камни;

- натуральные препараты для здоровья и красоты;

- женская одежда;

- издательское дело и полиграфия;

- фен шуй;

- продукты питания и алкоголь.

Эти знания подкреплены практическим опытом, я работала в таких направлениях:

- 3 года товароведом и закупщиком продуктов питания;

- 1 год корректором в издательстве;

- владела двумя магазинами женской одежды и сейчас веду интернет-магазин женской одежды.

Увлекаюсь всем натуральным, создаю подарки ручной работы, много путешествую, пишу стихи.

На сайт фриланса меня привел декрет, поэтому времени немного, но все проекты выполняю вовремя, если уже берусь. Дорожу репутацией, так что не подведу.

Выбрав меня в роли исполнителя, вы получите желаемый текст и сэкономите и деньги, и время. 

Отзывы заказчиков

shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Написать 6 статей для магазина Кофе
Спасибо, все в срок.
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написать статью для сайта на тему: "Хим.чистка мягкой мебели"
Я заказывала у Жанны статью по хим.чистке. На вопросы отвечала четко, понятно и быстро. Статью прислала на следующий день, как и договаривались. Текст соответствовал Тех.заданию. Уникальность 100%. Рекомендую!
Четко поставленные задачи, отличная контактность и своевременная оплата. Рекомендую.
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