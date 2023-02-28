zhanna_reels7

Жанна zhanna_reels7zhanna_reels7
28 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Продюсер Reels
Знаю, как привлечь бесплатных подписчиков и клиентов
Привет! Я Жанна, немного о себе:
- знаю обо всех онлайн инструментах, использующихся для продвижения (вертикальные видео, таргет, боты)
- эксперт по визуалу (знаю как не только продать, но как и упаковать)
Предлагаю продвижение под ключ с помощью вертикальных видео:
- анализ вашей целевой аудитории и конкурентов
- готовый контент-план на месяц, больше не нужно будет думать "ЧТО ЖЕ СНИМАТЬ"
- организация и проведение съемки, никаких скучных процессов, только хорошее настроение и только праздник
- монтаж
- выкладка с учетом алгоритмов, чтобы ваше видео точно заметили
- решение ряд маркетинговых задач
Проведу диагностику вашего аккаунта и покажу на самые боли)
Действие аккаунта приостановлено!