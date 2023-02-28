zhanna_reels7

Продюсер Reels

Знаю, как привлечь бесплатных подписчиков и клиентов



Привет! Я Жанна, немного о себе:

- знаю обо всех онлайн инструментах, использующихся для продвижения (вертикальные видео, таргет, боты)

- эксперт по визуалу (знаю как не только продать, но как и упаковать)



Предлагаю продвижение под ключ с помощью вертикальных видео:

- анализ вашей целевой аудитории и конкурентов

- готовый контент-план на месяц, больше не нужно будет думать "ЧТО ЖЕ СНИМАТЬ"

- организация и проведение съемки, никаких скучных процессов, только хорошее настроение и только праздник

- монтаж

- выкладка с учетом алгоритмов, чтобы ваше видео точно заметили

- решение ряд маркетинговых задач



Проведу диагностику вашего аккаунта и покажу на самые боли)