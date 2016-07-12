бухгалтерские услуги

восстановление учета на предприятии,составление деклараций и расчетов по ЕСН, ПФР и ФСС Начисление з/платы,обработка банка,авансовые отчеты,начисление налогов по з/пл,ведение главной книги, расчеты с поставщиками и заказчиками, формирование баланса, ведение складского учета, ведение учета НДС, начисление прибыли,составление учетной политики, ведение ОСН,УПС, ЕСХН.

1С «7.7», «8.2/8.3», Банк-Клиент, Word, Excel, Консультант+, СБИС. Налогоплательщик.