Email - [email protected]
ICQ - 371-054-845.
Для того, чтобы мы смогли оказать Вам необходимую услугу по созданию Сайта под ключ, мы должны проанализировать все Ваши условия и пожелания.
Если, просмотренная информация удовлетворяет Ваши пожелания, то у нас Вы можете заказать сайт недорого с соблюдением всех Ваших пожеланий. Мы с уважением относимься как к собственным интересам, так и к интересам нашего партнёра.
Наше партнёрство можно оформить следующим образом.
Стоимость создания сайта - 100$ - Это:
- установка системы управления контентом - CMS DLE. C активированной лицензией (40$). Простая и многофункциональная система, интуитивно понятная, для начинающего пользователя;
- уникальный оригинальный дизайн;
- регистрация хостинга + домена (сроком на 1 год);
- регистрация web - сайта в поисковых системах;
- начальная оптимизация под Поисковые Системы (Google, Яндекс, Rambler и др.);
- установка статистики посещений от Liveinternet;
- установка необходимых модулей.
Став обладателем этого сайта, вы получите уникальную возможность по бесплатному, эффективному обучению и последующими консультациями по работе с DLE.
Мы надеемься, что наша сделка откроет для Вас новые возможности. Пожалуйста делайте свой выбор, Вам принимать решение!