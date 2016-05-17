Занимаюсь созданием и оптимизацией сайтов!

Email - [email protected]

ICQ - 371-054-845.

Для того, чтобы мы смогли оказать Вам необходимую услугу по созданию Сайта под ключ, мы должны проанализировать все Ваши условия и пожелания.

Если, просмотренная информация удовлетворяет Ваши пожелания, то у нас Вы можете заказать сайт недорого с соблюдением всех Ваших пожеланий. Мы с уважением относимься как к собственным интересам, так и к интересам нашего партнёра.

Наше партнёрство можно оформить следующим образом.

Стоимость создания сайта - 100$ - Это:

- установка системы управления контентом - CMS DLE. C активированной лицензией (40$). Простая и многофункциональная система, интуитивно понятная, для начинающего пользователя;

- уникальный оригинальный дизайн;

- регистрация хостинга + домена (сроком на 1 год);

- регистрация web - сайта в поисковых системах;

- начальная оптимизация под Поисковые Системы (Google, Яндекс, Rambler и др.);

- установка статистики посещений от Liveinternet;

- установка необходимых модулей.

Став обладателем этого сайта, вы получите уникальную возможность по бесплатному, эффективному обучению и последующими консультациями по работе с DLE.

Мы надеемься, что наша сделка откроет для Вас новые возможности. Пожалуйста делайте свой выбор, Вам принимать решение!