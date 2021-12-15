Являюсь специалистом в области ЗПП, гражданского, семейного, административного, трудового права.

Добрый день. Я Елизавета Александровна — юрист. Я являюсь специалистом в области ЗПП, гражданского, семейного, административного, трудового права. Участвую на любой стадии процесса. Консультация и ознакомление с материалами дела на бесплатной основе. Дальнейшие услуги по договоренности. Руководствуюсь интересами клиентов, но как специалист указываю все возможные варианты решения вопроса с максимальной выгодой для клиента. Работа может осуществляться как дистанционно, так и очно.