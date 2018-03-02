zhavoronkoff

Zhavoronkov Alexander - zhavoronkov-as.ru/portfolio/
Здравствуйте!
Меня зовут Александр, я занимаюсь графическим дизайном профессионально c 2010 года. За это время было успешно завершено большое количество проектов.
Готов предложить Вам услуги по разработке дизайна в следующих областях:
- Фирменный стиль и айдентика
- Полиграфический дизайн
- Дизайн многостраничных изданий
- Дизайн упаковки
- Наружная реклама
- Дизайн презентаций
- Дизайн сайтов и элементов
- Дизайн контента для социальных сетей
- E-mail маркетинг — подготовка шаблонов E-mail сообщений к рассылке по базам (от стратегии к реализации рекламной кампании). Ведение и постоянное обновление баз рассылки. Ведение статистики по рассылкам (открытия переходы, utm метки).
- Контекстная реклама — Ведение контекстной рекламы в Яндекс Директ, а также совершенствование рекламных компаний. Ведение статистики и последующий аудит рекламных компаний.
- Администрирование Web сайтов - подготовка и наполнение контентом.
Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: http://zhavoronkov-as.ru/portfolio/
Все работы в портфолио это реальные и полностью завершенные проекты.
Работаю с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, доступен для разговора онлайн в это время. В нерабочее время готов ответить на Ваши вопросы по телефону.
Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом:
Телефон: +7 926 754-80-71 (WhatsApp, Telegram, Viber)
E-mail: [email protected]
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