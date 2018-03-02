zhavoronkoff

Zhavoronkov Alexander - zhavoronkov-as.ru/portfolio/

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, я занимаюсь графическим дизайном профессионально c 2010 года. За это время было успешно завершено большое количество проектов.

Готов предложить Вам услуги по разработке дизайна в следующих областях:

Фирменный стиль и айдентика

Полиграфический дизайн

Дизайн многостраничных изданий

Дизайн упаковки

Наружная реклама

Дизайн презентаций

Дизайн сайтов и элементов

Дизайн контента для социальных сетей

E-mail маркетинг — подготовка шаблонов E-mail сообщений к рассылке по базам (от стратегии к реализации рекламной кампании). Ведение и постоянное обновление баз рассылки. Ведение статистики по рассылкам (открытия переходы, utm метки).

Контекстная реклама — Ведение контекстной рекламы в Яндекс Директ, а также совершенствование рекламных компаний. Ведение статистики и последующий аудит рекламных компаний.

Администрирование Web сайтов - подготовка и наполнение контентом.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам. Прошу обратить внимание на то, что я работаю до полного утверждения, т.е. пока не будет достигнут необходимый заказчику результат.

Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: http://zhavoronkov-as.ru/portfolio/

Все работы в портфолио это реальные и полностью завершенные проекты.

Работаю с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, доступен для разговора онлайн в это время. В нерабочее время готов ответить на Ваши вопросы по телефону.

Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом:

Телефон: +7 926 754-80-71 (WhatsApp, Telegram, Viber)

E-mail: [email protected]