zhavoronkoff

Александр zhavoronkoff

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Zhavoronkov Alexander - zhavoronkov-as.ru/portfolio/

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, я занимаюсь графическим дизайном профессионально c 2010 года. За это время было успешно завершено большое количество проектов.

Готов предложить Вам услуги по разработке дизайна в следующих областях:

  • Фирменный стиль и айдентика
  • Полиграфический дизайн
  • Дизайн многостраничных изданий
  • Дизайн упаковки
  • Наружная реклама
  • Дизайн презентаций
  • Дизайн сайтов и элементов
  • Дизайн контента для социальных сетей
Также Вы можете воспользоваться другими моими услугами:

  • E-mail маркетинг — подготовка шаблонов E-mail сообщений к рассылке по базам (от стратегии к реализации рекламной кампании). Ведение и постоянное обновление баз рассылки. Ведение статистики по рассылкам (открытия переходы, utm метки).
  • Контекстная реклама — Ведение контекстной рекламы в Яндекс Директ, а также совершенствование рекламных компаний. Ведение статистики и последующий аудит рекламных компаний.
  • Администрирование Web сайтов - подготовка и наполнение контентом.
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам. Прошу обратить внимание на то, что я работаю до полного утверждения, т.е. пока не будет достигнут необходимый заказчику результат. 

Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: http://zhavoronkov-as.ru/portfolio/

Все работы в портфолио это реальные и полностью завершенные проекты.

Работаю с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, доступен для разговора онлайн в это время. В нерабочее время готов ответить на Ваши вопросы по телефону.

Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом:

Телефон: +7 926 754-80-71 (WhatsApp, Telegram, Viber)

E-mail: [email protected]