zhdanovvv

Вадим zhdanovvv

 
46 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Добрый день. Предлагаю следующие виды работ.

- студийная фотосъемка

- выездная фотосъемка

- предметная и рекламная фотосъемка

- художественная фотосьемка

- свадебная фотосъемка

- фотосъемка в школах и детских садах

- коррекция фото

- портретная ретушь

- обтравка фото (отделение от фона) для сайтов

- создание HDR изображений

Съемка осуществляется профессиональным фотоаппаратом Canon 5D. При съемке используется студийный свет Falcon Eyes общей мощностью 600Вт, софтбоксы, предметный столик Falcon Eyes