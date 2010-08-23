Добрый день. Предлагаю следующие виды работ.
- студийная фотосъемка
- выездная фотосъемка
- предметная и рекламная фотосъемка
- художественная фотосьемка
- свадебная фотосъемка
- фотосъемка в школах и детских садах
- коррекция фото
- портретная ретушь
- обтравка фото (отделение от фона) для сайтов
- создание HDR изображений
Съемка осуществляется профессиональным фотоаппаратом Canon 5D. При съемке используется студийный свет Falcon Eyes общей мощностью 600Вт, софтбоксы, предметный столик Falcon Eyes