Промышленная теплоэнергетика, ГИП
Промышленная теплоэнергетика, ГИП
Разработка и ведение проектов. Согласование проектной документации. Сопровождение объектов в экспертизе, снятие замечаний. Авторский надзор. Владение техническими нормами в области архитектуры и строительства.
Разработка разделов проектной, рабочей документации:
— BIM-координатор, BIM-менеджер — желаемые навыки, готов к перепрофилированию;
— Тепломеханическая часть (котельные, ЦТП) — основные навыки.
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха — желаемые навыки, готов к перепрофилированию
— Наружные и внутренние сети газоснабжения — основные навыки.
— ВК и НВК — желаемые навыки, готов к перепрофилированию.
Опытный пользователь ПК: AutoCAD; Autodesk Revit (средний опыт); Microsoft Office.
Я против войны в Украине!