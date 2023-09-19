Промышленная теплоэнергетика, ГИП

Промышленная теплоэнергетика, ГИП

Разработка и ведение проектов. Согласование проектной документации. Сопровождение объектов в экспертизе, снятие замечаний. Авторский надзор. Владение техническими нормами в области архитектуры и строительства.

Разработка разделов проектной, рабочей документации:

— BIM-координатор, BIM-менеджер — желаемые навыки, готов к перепрофилированию;

— Тепломеханическая часть (котельные, ЦТП) — основные навыки.

— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха — желаемые навыки, готов к перепрофилированию

— Наружные и внутренние сети газоснабжения — основные навыки.

— ВК и НВК — желаемые навыки, готов к перепрофилированию.

Опытный пользователь ПК: AutoCAD; Autodesk Revit (средний опыт); Microsoft Office.