zhekabes

Евгений zhekabes

 
26 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка маркетинговой стратегии развития сайта, SEO оптимизация и продвижение сайта в Яндекс и Google.

• Разработка сайтов. HTML5/CSS3/PHP

›› Адаптивная верстка. 

›› Responsive. 

›› Parallax scrolling. 

›› SEO (оптимизация/продвижение)

›› Настройка сервера (Apache/Nginx)

›› CDN

›› Social Engine 

›› Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). 

›› Настройка и перевод тем (HTML/ Joomla/ WP/ DLE) 

• Дизайн. Photoshop/Illustrator 

ICQ: 4353700 

Skype: zhekabes 

E-mail: [email protected]

Языки: Английский(продвинутый),Немецкий(начальный)

PHPWordPressHTMLJoomlaNginxApacheDLEIllustratorPhotoshopSEO-оптимизация