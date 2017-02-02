Разработка маркетинговой стратегии развития сайта, SEO оптимизация и продвижение сайта в Яндекс и Google.
• Разработка сайтов. HTML5/CSS3/PHP
›› Адаптивная верстка.
›› Responsive.
›› Parallax scrolling.
›› SEO (оптимизация/продвижение)
›› Настройка сервера (Apache/Nginx)
›› CDN
›› Social Engine
›› Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
›› Настройка и перевод тем (HTML/ Joomla/ WP/ DLE)
• Дизайн. Photoshop/Illustrator
ICQ: 4353700
Skype: zhekabes
E-mail: [email protected]
Языки: Английский(продвинутый),Немецкий(начальный)
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