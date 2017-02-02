Разработка маркетинговой стратегии развития сайта, SEO оптимизация и продвижение сайта в Яндекс и Google.

• Разработка сайтов. HTML5/CSS3/PHP

›› Адаптивная верстка.

›› Responsive.

›› Parallax scrolling.

›› SEO (оптимизация/продвижение)

›› Настройка сервера (Apache/Nginx)

›› CDN

›› Social Engine

›› Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

›› Настройка и перевод тем (HTML/ Joomla/ WP/ DLE)

• Дизайн. Photoshop/Illustrator

ICQ: 4353700

Skype: zhekabes

E-mail: [email protected]

Языки: Английский(продвинутый),Немецкий(начальный)