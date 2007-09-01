zhekochka07

МецлерЕвгения Викторовна, 11 января 1987г. Рождения.
Г. КалачинскОмская обл..
Образование: незаконченное высшее .
Студентка пятого курсазаочного отделения Омского Государственного Института Сервиса. Специальность-
экономика и управление на предприятиях сервиса.
В период с 2002 по 2004год закончила курсы «операторов ЭВМ» в техникуме «Ориентир» г.Калачинска.
С25.11.2012 г. – г. Омск, ООО «Омские сервисы» в проекте SMS Aero в должности менеджер по работе склиентами.
Должностныеобязанности: поиск новых клиентов, заключение договоров, выставление счета на
оплату, закрытие сделки и дальнейшее ведение клиента. Обучение нового персонала.
Насегодняшний день нахожусь в декретном отпуске.
С 02.10.2010 по 23.11.2012г. - г. Омск, ИП «Файзрахманов Д.А.» джинсоваягруппа «DENIM» в должности старший продавец.
Должностные обязанности: консультированиепокупателей, оформление продажи, ведение первичной документации, организация
работа коллектива, подборка новых сотрудников, обучение персонала.
Достижения:лучшие показатели по продажам в сети, за 5 месяцев со стажёра стала старшим
продавцом и по совместительству менеджером по персоналу.
20.01.2009 -30.08.2010 года работала в ООО«Техно-Гранд» в должности продавец-консультант, кассир. Непосредственное место
работы- магазин бытовой техники «Технософия» в г.Калачинске.
Должностные обязанности: консультированиепокупателей, приемка, выставка товара, работа с гарантийными, кассовыми документами, приходными, расходнымиордерами, работа с претензиями, работа с 1С, с ККМ.
Достижения:выполнение и перевыполнение плана продаж, пять раз была премирована, как лучший
продавец месяца в сети по таким группам товара как АВТ и КЦТ (аудио-видио и
компьютерно-цифровая техника), КБТ (крупная бытовая техника).
01.09.2007 - 15.06.2008 года работала вмагазине одежды «Сарафан» в должности продавец.
Должностные обязанности: приемка, выставкатовара, консультирование покупателей, работа с ККМ.
Достижения:стабильное выполнение плана, через два месяца работа стала лидирующим
продавцом.
Компьютерныепрограммы, с которыми я могу работать 1С Торговля, Word, Excel.
Личныекачества: энергичная,коммуникабельная, аккуратная, обаятельная, легкообучаемая, целеустремлённая,люблю и умею продавать, работать в коллективе, люблю работать с людьми.