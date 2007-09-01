zhekochka07

МецлерЕвгения Викторовна, 11 января 1987г. Рождения.

Г. КалачинскОмская обл..

Образование: незаконченное высшее .

Студентка пятого курсазаочного отделения Омского Государственного Института Сервиса. Специальность-

экономика и управление на предприятиях сервиса.

В период с 2002 по 2004год закончила курсы «операторов ЭВМ» в техникуме «Ориентир» г.Калачинска.

С25.11.2012 г. – г. Омск, ООО «Омские сервисы» в проекте SMS Aero в должности менеджер по работе склиентами.

Должностныеобязанности: поиск новых клиентов, заключение договоров, выставление счета на

оплату, закрытие сделки и дальнейшее ведение клиента. Обучение нового персонала.

Насегодняшний день нахожусь в декретном отпуске.

С 02.10.2010 по 23.11.2012г. - г. Омск, ИП «Файзрахманов Д.А.» джинсоваягруппа «DENIM» в должности старший продавец.

Должностные обязанности: консультированиепокупателей, оформление продажи, ведение первичной документации, организация

работа коллектива, подборка новых сотрудников, обучение персонала.

Достижения:лучшие показатели по продажам в сети, за 5 месяцев со стажёра стала старшим

продавцом и по совместительству менеджером по персоналу.

20.01.2009 -30.08.2010 года работала в ООО«Техно-Гранд» в должности продавец-консультант, кассир. Непосредственное место

работы- магазин бытовой техники «Технософия» в г.Калачинске.

Должностные обязанности: консультированиепокупателей, приемка, выставка товара, работа с гарантийными, кассовыми документами, приходными, расходнымиордерами, работа с претензиями, работа с 1С, с ККМ.

Достижения:выполнение и перевыполнение плана продаж, пять раз была премирована, как лучший

продавец месяца в сети по таким группам товара как АВТ и КЦТ (аудио-видио и

компьютерно-цифровая техника), КБТ (крупная бытовая техника).

01.09.2007 - 15.06.2008 года работала вмагазине одежды «Сарафан» в должности продавец.

Должностные обязанности: приемка, выставкатовара, консультирование покупателей, работа с ККМ.

Достижения:стабильное выполнение плана, через два месяца работа стала лидирующим

продавцом.

Компьютерныепрограммы, с которыми я могу работать 1С Торговля, Word, Excel.

Личныекачества: энергичная,коммуникабельная, аккуратная, обаятельная, легкообучаемая, целеустремлённая,люблю и умею продавать, работать в коллективе, люблю работать с людьми.