zheleznovlg

$22
Сроки до 2 июля Обязательное условие кроссбраузерность Скорость загрузки страницы не менее 70 балов по гугл тесту. Прикрепляйте примеры работ в ответе
HTML-верстка17 заявок
Закрыт
6 лет назад
Сроки до 2 июля Обязательное условие кроссбраузерность Скорость загрузки страницы не менее 70 балов по гугл тесту. Прикрепляйте примеры работ в ответе
Работу выполнить до 2го июля.Ниша - кухни на заказ (кухня под ключ)Убедительная просьба прикрепляйте примеры работ, в ответе.Предпочтения тем, кто работал с данной тематикой.