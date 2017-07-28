zheleznovlg

Александр Железнов zheleznovlg

 
35 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    $22

    Сроки до 2 июля  Обязательное условие кроссбраузерность   Скорость загрузки страницы не менее 70 балов по гугл тесту.  Прикрепляйте примеры работ в ответе

    Верстка лендинга
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать лендинг

    $45

    Работу выполнить до 2го июля.Ниша -  кухни на заказ (кухня под ключ)Убедительная просьба прикрепляйте примеры работ, в ответе.Предпочтения тем, кто работал с данной тематикой.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад