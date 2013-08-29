Опыт работы

Опыт работы: 1 год

Период работы на последнем месте: с августа 2011 по ноябрь 2012

__Московская Школа Новой Экономики, ныне "City Business School", г. Москва, бизнес школа__

Должность:менеджер по работе с клиентами .

Должностные обязанности: Отвечала на письма клиентов, на звонки.

Период работы на предпоследнем месте: с сентября 2011 по март 2012

__Московская Школа Новой Экономики, ныне "City Business School", г. Москва, бизнес школа__ наименование компании, в которой работали , город месторасположения компании*, сфера деятельности компании*

Должность: Администратор онлайн семинаров .

Должностные обязанности: Создание семинара на площадке webinar.ru, firmbook.ru , настраивание с преподавателем аппаратуры, рассылка приглашений участникам, запись семинара, наблюдала за проведением семинара, предотвращала срывы из-за технических проблем.

Знание иностранных языков :немецкий(базовый) .

Знание компьютера: . Опытный пользователь компьютера, владею программами Microsoft Office.

Образование

Основное:. неоконченное заочное, учусь на 4 курсе .

Учебное заведение:. ТТИ ЮФУ.

Факультет: Экономика и управление на предприятие

Специальность : экономист - менеджер

Годы учебы: 2010 - по настоящее время

Дополнительная информация*

Не замужем, детей нет, в/у категории В, загран паспорт отсутствует, желание обучаться, самостоятельность, умение работать в команде, амбициозность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.