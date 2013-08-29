Опыт работы
Опыт работы: 1 год
Период работы на последнем месте: с августа 2011 по ноябрь 2012
__Московская Школа Новой Экономики, ныне "City Business School", г. Москва, бизнес школа__
Должность:менеджер по работе с клиентами .
Должностные обязанности: Отвечала на письма клиентов, на звонки.
Период работы на предпоследнем месте: с сентября 2011 по март 2012
__Московская Школа Новой Экономики, ныне "City Business School", г. Москва, бизнес школа__ наименование компании, в которой работали , город месторасположения компании*, сфера деятельности компании*
Должность: Администратор онлайн семинаров .
Должностные обязанности: Создание семинара на площадке webinar.ru, firmbook.ru , настраивание с преподавателем аппаратуры, рассылка приглашений участникам, запись семинара, наблюдала за проведением семинара, предотвращала срывы из-за технических проблем.
Знание иностранных языков :немецкий(базовый) .
Знание компьютера: . Опытный пользователь компьютера, владею программами Microsoft Office.
Образование
Основное:. неоконченное заочное, учусь на 4 курсе .
Учебное заведение:. ТТИ ЮФУ.
Факультет: Экономика и управление на предприятие
Специальность : экономист - менеджер
Годы учебы: 2010 - по настоящее время
Дополнительная информация*
Не замужем, детей нет, в/у категории В, загран паспорт отсутствует, желание обучаться, самостоятельность, умение работать в команде, амбициозность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.