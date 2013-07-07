Дизайн сайта- 1000р., дизайн логотипа - 500р.
• Условия работы:
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• Работа выполняется качественно и в срок.
• Предоплата не взымается.
• Общаюсь только по указанным здесь контактам. Так-же можете писать и лс.
• Цена за сайт до 1000р., цена за логотип до 500р.
• Всегда на связи.
• После ознакомления с тз называю точную цену за сайт либо логотип.
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• Контакты:
icq: 613514818
e-mail: [email protected]
skype: garantul1
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• Оплата:
WebMoney (USD): Z282388537705
WebMoney (RUR): R343298894389
ЯндексДеньги: 410011502436817
Действие аккаунта приостановлено!
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