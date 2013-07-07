Дизайн сайта- 1000р., дизайн логотипа - 500р.

• Условия работы:

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• Работа выполняется качественно и в срок.

• Предоплата не взымается.

• Общаюсь только по указанным здесь контактам. Так-же можете писать и лс.

• Цена за сайт до 1000р., цена за логотип до 500р.

• Всегда на связи.

• После ознакомления с тз называю точную цену за сайт либо логотип.

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• Контакты:

icq: 613514818

e-mail: [email protected]

skype: garantul1

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• Оплата:

WebMoney (USD): Z282388537705

WebMoney (RUR): R343298894389

ЯндексДеньги: 410011502436817