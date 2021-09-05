zhenya_avgustova

Записываю аудиоролики и озвучиваю видео

Добрый день. Занимаюсь озвучкой и обработкой текстов, стихов, аудиокниг и пр.

Голос разноплановый: спокойный, нежный, мягкий, сексуальный, успокаивающий, эмоциональный и тп.

Записываю на конденсаторный студийный микрофон.

Работаю в программах: Adobe Audition, Izotope RX7, Reaper.

Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму. Мой голос можно прослушать в портфолио (будет дополняться). Буду рада сотрудничеству!