zhenya_avgustova

Женя Августова zhenya_avgustovazhenya_avgustova
28 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Записываю аудиоролики и озвучиваю видео
Добрый день. Занимаюсь озвучкой и обработкой текстов, стихов, аудиокниг и пр.
Голос разноплановый: спокойный, нежный, мягкий, сексуальный, успокаивающий, эмоциональный и тп.
Записываю на конденсаторный студийный микрофон.
Работаю в программах: Adobe Audition, Izotope RX7, Reaper.
Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму. Мой голос можно прослушать в портфолио (будет дополняться). Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!