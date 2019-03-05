zhenya_kuzmin_1

Евгений Кузьмин zhenya_kuzmin_1zhenya_kuzmin_1
41 годКазахстан/Павлодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка рекламы в РСЯ
Моё имя Евгений.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг и усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и мог бы их внедрить для Вас.
Моё предложение настроить Вам интернет рекламу и провести бесплатный аудит сайта, просьба оставить пожалуйста отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю перейти к более детальному рассмотрению.