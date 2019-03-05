zhenya_kuzmin_1

Настройка рекламы в РСЯ

Моё имя Евгений.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг и усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и мог бы их внедрить для Вас.

Моё предложение настроить Вам интернет рекламу и провести бесплатный аудит сайта, просьба оставить пожалуйста отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

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