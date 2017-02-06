zhenyaguzar1993

Интернет реклама, Google Adwords контекстная реклама.

1 Изучаем вашу конкурентную среду.

2 Формируем семантическое ядро.

3 Разрабатываем стратегию.

4 Настройка рекламных компаний.

5 Постоянное улучшение рекламной компании.

6 Максимальный подбор ключевых слов для Вашей ЦА.

7 Ремаркетинг.

8 Продвижение Бренда.

9 Баннерная реклама.

10 Реклама в YouTube

11 Ежемесячный отчет ( еженедельно, ежедневно)

12 Постоянная поддержка связи.

13 Аналитика вашего сайта ( для улучшения вашей работа )

Стоимость услуг: 80% от сумы рекламного бюджета ( но не мение 2500 грн.