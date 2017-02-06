zhenyaguzar1993

Интернет реклама, Google Adwords контекстная реклама.
1 Изучаем вашу конкурентную среду.
2 Формируем семантическое ядро.
3 Разрабатываем стратегию.
4 Настройка рекламных компаний.
5 Постоянное улучшение рекламной компании.
6 Максимальный подбор ключевых слов для Вашей ЦА.
7 Ремаркетинг.
8 Продвижение Бренда.
9 Баннерная реклама.
10 Реклама в YouTube
11 Ежемесячный отчет ( еженедельно, ежедневно)
12 Постоянная поддержка связи.
13 Аналитика вашего сайта ( для улучшения вашей работа )
Стоимость услуг: 80% от сумы рекламного бюджета ( но не мение 2500 грн.