Меня зовут Елизавета Жернова, я — письменный и устный переводчик RU-EN-RU с опытом работы 6 лет. У меня также есть команда переводчиков из разных стран, работающих в других языковых парах.

Самый лучший переводчик — это свой переводчик: тот, которого вы знаете и которому доверяете. Переводчик, который знает не только ваши требования, но и специфику перевода, который вам нужен.

Моя цель — стать таким переводчиком для вас.

Со мной удобно, потому что:

- присылаю перевод в Telegram, WhatsApp, Skype, почта - на ваш выбор;

- оперативно отвечаю на вашу заявку на перевод. В течение 10 минут вы получите ответ по стоимости и срокам перевода;

- отлично владею MS Office, поэтому возьму на себя не только перевод, но и верстку документов;

- владею устным последовательным переводом на английский язык, поэтому могу предоставить полное лингвистическое сопровождение для вашего бизнеса;

- я являюсь гарантом качественного результата, предоставляемого в срок, и на меня вы можете положиться. У меня много клиентов, с которыми мы работаем уже несколько лет, и по вашему желанию я готова предоставить их отзывы о своей работе.

Я специализируюсь на переводах для разных сфер бизнеса и владею как техническим, так и художественным переводом.

Если у вас есть постоянный объем работ, готова работать по договору через ИП.