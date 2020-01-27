Меня зовут Елизавета Жернова, я — письменный и устный переводчик RU-EN-RU с опытом работы 6 лет. У меня также есть команда переводчиков из разных стран, работающих в других языковых парах.
Самый лучший переводчик — это свой переводчик: тот, которого вы знаете и которому доверяете. Переводчик, который знает не только ваши требования, но и специфику перевода, который вам нужен.
Моя цель — стать таким переводчиком для вас.
Со мной удобно, потому что:
- присылаю перевод в Telegram, WhatsApp, Skype, почта - на ваш выбор;
- оперативно отвечаю на вашу заявку на перевод. В течение 10 минут вы получите ответ по стоимости и срокам перевода;
- отлично владею MS Office, поэтому возьму на себя не только перевод, но и верстку документов;
- владею устным последовательным переводом на английский язык, поэтому могу предоставить полное лингвистическое сопровождение для вашего бизнеса;
- я являюсь гарантом качественного результата, предоставляемого в срок, и на меня вы можете положиться. У меня много клиентов, с которыми мы работаем уже несколько лет, и по вашему желанию я готова предоставить их отзывы о своей работе.
Я специализируюсь на переводах для разных сфер бизнеса и владею как техническим, так и художественным переводом.
Если у вас есть постоянный объем работ, готова работать по договору через ИП.
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