zherovod56789910

Графический дизайнер
Дипломы, сертификаты: Диплом бакалавра, Диплом Николаевского профессионального лицея по профессии художника - оформителя , свидетельство учебного центра "Фаворит" о прохождении компьютерных программ Corel Draw и Adobe Photoshop.
Опыт работы: 2 месяца
Знание языков:
Английский язык - со словарем
Русский язык - свободный
Украинский язык - свободный
Навык работы с ПК:
Microsoft Office 2007, Photoshop CS6, Corel Draw X5, Adobe Dreamweaver CS4, HTML 5, CSS.
Информация о работе:
Желаемая работа: Работа связанная с графическими редакторами.
Ищу: постоянную работу.
Интересы и хобби: рисование, бисероплетение.
Характеристика личных качеств: усердие, креативность. ответственность, стремление совершенствоваться, желание получить опыт.