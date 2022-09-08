zherovod56789910

Графический дизайнер

Дипломы, сертификаты: Диплом бакалавра, Диплом Николаевского профессионального лицея по профессии художника - оформителя , свидетельство учебного центра "Фаворит" о прохождении компьютерных программ Corel Draw и Adobe Photoshop.

Опыт работы: 2 месяца

Знание языков:

Английский язык - со словарем

Русский язык - свободный

Украинский язык - свободный

Навык работы с ПК:

Microsoft Office 2007, Photoshop CS6, Corel Draw X5, Adobe Dreamweaver CS4, HTML 5, CSS.

Информация о работе:

Желаемая работа: Работа связанная с графическими редакторами.

Ищу: постоянную работу.

Интересы и хобби: рисование, бисероплетение.

Характеристика личных качеств: усердие, креативность. ответственность, стремление совершенствоваться, желание получить опыт.