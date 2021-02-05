Верстальщик сайтов (HTML / CSS / JS)

Добрый день, меня зовут Павел и я представляю команду разработчиков (верстальщики, дизайнер, бэкэнд, cms-специалисты).

Мы с радостью по самой лучшей цене и с самым высоким качеством выполним следующие работы:

- Вёртска сайта (БЭМ, семантика, чистый код, любая сложность, адаптация на все экраны от 320 до 4к, кроссбраузерность)

- Веб-дизайн (UX, UI)

- Логотип и фирменный стиль

- Доработка сайтов, исправление вёрстки, работа с отдельными блоками и редизайн

- Бэкэнд или натяжка на CMS

Опыт более 3 лет.

Постоянным клиентам и за большие объёмы готовы давать большие скидки.

Так же активно дружим с рекламщиками и дарим 10% с заказа.

+79229099966 - контакт для всех мессенджеров