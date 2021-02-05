Верстальщик сайтов (HTML / CSS / JS)
Добрый день, меня зовут Павел и я представляю команду разработчиков (верстальщики, дизайнер, бэкэнд, cms-специалисты).
Мы с радостью по самой лучшей цене и с самым высоким качеством выполним следующие работы:
- Вёртска сайта (БЭМ, семантика, чистый код, любая сложность, адаптация на все экраны от 320 до 4к, кроссбраузерность)
- Веб-дизайн (UX, UI)
- Логотип и фирменный стиль
- Доработка сайтов, исправление вёрстки, работа с отдельными блоками и редизайн
- Бэкэнд или натяжка на CMS
Опыт более 3 лет.
Постоянным клиентам и за большие объёмы готовы давать большие скидки.
Так же активно дружим с рекламщиками и дарим 10% с заказа.
+79229099966 - контакт для всех мессенджеров
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