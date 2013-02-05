Дизайнер
Образование
Московский Государственный Областной Университет
Изо и НР, Графический дизайнер
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Опыт работы
Февраль 2012 — май 2012
ООО РА "Гриффель" (Пушкино, griffele.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
Весь спектр рекламных носителей - от полиграфии до наружной рекламы. Разработка фирменного стиля ,разработка дизайна буклетов,брошюр,листовок,визиток,плакатов,баннеров,световых коробов.
Ключевые навыки
Верстка и дизайн журнальной продукции. Знание программ In Designe, Photoshop, Corel Draw. Фотограф. Работоспособность.Всегда нахожусь в поиске новых идей для своего творческого и профессионального развития.
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