Дизайнер

Образование

Московский Государственный Областной Университет

Изо и НР, Графический дизайнер

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Опыт работы

Февраль 2012 — май 2012

ООО РА "Гриффель" (Пушкино, griffele.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер

Весь спектр рекламных носителей - от полиграфии до наружной рекламы. Разработка фирменного стиля ,разработка дизайна буклетов,брошюр,листовок,визиток,плакатов,баннеров,световых коробов.

Ключевые навыки

Верстка и дизайн журнальной продукции. Знание программ In Designe, Photoshop, Corel Draw. Фотограф. Работоспособность.Всегда нахожусь в поиске новых идей для своего творческого и профессионального развития.