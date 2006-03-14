График работы: удаленная работа, работа по совместительству, внештатная работа

Зарплата: от $6/1500 знаков/1 страница

Возраст: 51 год

Местонахождение: г. Одесса / Украина

Образование: высшее, Одесский государственный университет (1972-1977), специальность - филолог, германист, переводчик

Занимаюсь профессонально техническими переводами с/на язык с 1975г.

Готов выполнять письменные переводы по следующим тематикам: право, машиностроение, электроника, компьютерная техника.

Постоянно работаю в юридической консалтинговой фирме в Одессе.

Являюсь внештатным переводчиком бюро переводов Торгово-промышленной паталы Украины (до этого ТПП СССР).

Гарантирую высокое качество и исполнение заказов в срок.

Работа на договорной основе (возможно подписание договора по факсу).

Принимаю для перевода документы в виде WORD-, PDF-файлов, готовые переводы отправляю в этих же форматах.

Тел. /факс: +380 48 7497472

Моб. тел. : +380 50 2316023