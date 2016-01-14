zhilcovana

Наталья Жильцова zhilcovana

 
37 летРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интерьерная визуализация

Предлагаю услуги по интерьерной визуализации.

Работаю в связке 3D Max + VRay + Adobe Photoshop.

Также владею программами: ArhiCad, CorelDraw.

Выполню трёхмерные изображения интерьеров по техническому заданию от Вас. Для

того чтобы Вам было легко составить техническое задание, вышлю образец на Вашу

почту.

Буду рада возможности помочь Вам реализовать Ваши мысли в красивые формы!

e-mail: [email protected]

CorelDRAW3ds MaxPhotoshop
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