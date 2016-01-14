Интерьерная визуализация

Предлагаю услуги по интерьерной визуализации.

Работаю в связке 3D Max + VRay + Adobe Photoshop.

Также владею программами: ArhiCad, CorelDraw.

Выполню трёхмерные изображения интерьеров по техническому заданию от Вас. Для

того чтобы Вам было легко составить техническое задание, вышлю образец на Вашу

почту.

Буду рада возможности помочь Вам реализовать Ваши мысли в красивые формы!

e-mail: [email protected]