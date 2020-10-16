Менеджер, копирайтер, сторисмейкер

Здравствуйте, меня зовут Ангелина) Я являюсь менеджером в сфере блогингаСтараюсь постоянно повышать навык в этой сфере, чтобы быть “в теме”, прохожу курс от Tilda. Если в "двух словах", то я ответственный человек, который быстро учится новому. Имею хороший опыт в написании текстов на разные темыМоя цель: Качественная работа с клиентом: достижение всех заданных им планок и вывод его блога на новый уровень.Буду исполнять:-Ведение соц. сетей- Поиск рекламодателей и общение с ними, рассмотрение заявок на рекламу, отслеживание выхода рекламы и ведение рекламного календаря и отчетности(Вся реклама согласовывается в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями)-Работа в Вашем pr аккаунте (также перенаправление pr запросов с основного аккаунта)-Взаимодействие с аудиторией, ответы на их вопросы, общение и т.д.-Разработка Вашей подачи и создание рекламных макетовПример макета скину в л.сНадеюсь на обратную связь))))Почта: [email protected]