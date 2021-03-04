Digital дизайнер, веб и моушн-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.

Чем могу помочь вам:

- GIF-анимация, анимация, монтаж видео для постов и сторис, промо-ролики для рекламы в соцсетях

- дизайн для социальных сетей (Instagram, VK, Youtube, Facebook, Pinterest):

оформление блога, разработка единого стиля, оформление постов (посты, сторис, аватар, иконки для актуальных сторис), таргетинговая реклама

- рекламные баннеры для сайтов

- полиграфия для обучающих курсов: рабочие тетради, чек-листы, гайды, презентации

- оформление сайтов на Taplink и других конструкторах сайтов

Я постоянно обновляю свою базу знаний и применяю на практике, вы получите актуальный и трендовый дизайн. Со мной вы сэкономите время на правках, т.к. в 95% случаев их нет. Работаю на результат - не бросаю проекты на полпути, сдаю макеты в оговоренный срок. Понимаю и перевожу на "дизайнерский" пожелания клиента. Заказчик всегда может обратиться с вопросом и получить техподдержку, если возникли трудности или нужна инструкция по оформлению.

Работаю в программах Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premier, Canva, мобильных приложениях, и немного в Figma.

Занимаюсь pr и дизайном с 2008 г., smm и администрированием сообществ с 2012 г., иллюстрацией и анимацией с 2018 г. Сейчас специализируюсь на анимационных роликах и оформлении инстаграм профилей.

Моя страница в Инстаграм @zhivitca.design, в нем вы найдете мои анимационные ролики или по ссылке https://clck.ru/Fx3Yd

Образование: высшее СПбПУ, связи с общественностью.

Окончила курсы: моушн-дизайн в After Effects, digital иллюстрации, практического PR-копирайтинга, цифровой фотографии, предметной съемки.