zhivot_catering

Сергей zhivot_catering

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить промокоды в магазин на JavaScript

    $20

    Есть интернет магазин на яваскрипт https://zhivot.kiev.ua/canape.html В корзину нужно добавить поле "Промокод" и кнопку "Применить" Запрограммировать разные скидки для разных промокодов, например: BDAY =сумма в корзине уменьшается на ...

    JavaScript
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка html+css+bootstrap+js

    Добрый день, Есть страничка -- https://zhivot.kiev.ua/index_test_l.html НУЖНО СЛЕДУЮЩЕЕ (пишу задачи для каждого блока на странице, в хронологии): "ШАПКА" Подзаголовок "Сделайте пробный заказ, со скидкой в 50%" ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Html +css -- заменить видеофон картинкой

    $10

    Добрый день, https://zhivot.kiev.ua/ наш сайт нужно вместо видео вставить эту картинку https://zhivot.kiev.ua/lunches_screen_169.jpg важно чтобы картинка была отцентрована, т.е. при изменении размеров экрана, текст оставался ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PageSpeed Insights 100/100

    Нужно оптимизировать сайт до максимального показателя в PageSpeed Insights = 100/100 Также нужен показатель testmysite.withgoogle.com = 3 секунды Пациент -- zhivot.kiev.ua

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибация 20-ти разговоров

    Нужно оттранскрибировать 20 телефоннныз разговоров. Как есть, со всеми "эээ", "ммм", итд. С форматированием, в формате прямой речи, с тире. Грамотно, без ошибок. Быстро. Общая длительность всех разговоров примерно 80 минут, скорость речи везде разная.

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн карточек для фруктов и ягод

    Нужно сделать дизайн карточек для печати, с названием ингредиента и описанием его полезных свойств для организма человека. Пример -- на фото.  На каждой карточке также должен быть фон -- изображение капсул про-ви (такая похожая на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Bootstrap верстка

    Всем привет, Нужно навести порядок в коде сайта. Есть 3 лендинга на бутстрапе. http://zhivot.kiev.ua/landing_page.html http://zhivot.kiev.ua/happy_new_year_2018.html http://zhivot.kiev.ua/canape.html Основные вопросы: 1. Сайт выглядит "как надо" при масштабе браузера ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить Email-маркетинг (Getresponse или Unisender)

    Необходимо настроить емеил-рассылку (рассматриваем гетреспонс или юнисендер). Что нужно: 1. Форма захвата на сайте. Графа емеил +кнопка подписаться. Картинку и описание добавит дизайнер. После нажатия на кнопку подписаться, емеил ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить Unisender

    Сделать базовую настройку\автоматизацию Юнисендера (речь только про тех. часть, без дизайна): 1. Форма захвата на сайте (есть дизайн, нужно связать кнопку "Подписаться" с юнисендером) 2. Синхронизировать с АМО 3. Настроить автоподписку для ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Форма захвата в PDF-файле

    Нужно сделать работающую форму захвата (имя, емеил, телефон) в файле ПДФ. Т.е. три поля и кнопка "Отправить" которая будет отправлять введенную информацию на определенный емеил. По стоимости предлагайте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстать страницу под мобильные устройства (bootstrap) +правки js

    Есть страничка интернет-магазина фуршетных закусок на bootstrap +js — http://zhivot.kiev.ua/canape.html Нужно сделать ее аналог для мобильных устройств, чтобы все корректно отображалось и было удобно пользоваться. Также нужно внести некоторые поправки в js сделать ...

    BootstrapJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простой магазин на JS + bootstrap

    Привет, Нужно написать простенький интернет-магазин в 1 страницу на JS. Чтобы с корзиной, отправлял заказ на почту и письмо клиенту что заказ оформлен. Без регистрации. Магазин нужно интегрировать в эту страничку — http://zhivot.kiev.ua/canape.html ...

    BootstrapHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Добавить промокоды в магазин на JavaScript
JavaScript
Отлично поработали! Спасибо за проект. Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Верстка html+css+bootstrap+js
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Взаимно)
Все отлично
Ответный отзыв
Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Html +css -- заменить видеофон картинкой
CSSHTML
Все на уровне
все ок
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
7 баллов
7 лет назад
Дизайн карточек для фруктов и ягод
работу сделали.
Все ок, в итоге.
Ответный отзыв
babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать видео-фон для сайта, правки по js
JavaScript
Сотрудничество понравилось, никаких проблем не было
Все супер.
Ответный отзыв
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