zhivot_catering

Необхідно налаштувати отримання згоди від Google на сайті, виконуючи рекомендації щодо оновлення режиму згоди. Сайт розроблений на Bootstrap.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $20
Есть интернет магазин на яваскрипт https://zhivot.kiev.ua/canape.html В корзину нужно добавить поле "Промокод" и кнопку "Применить" Запрограммировать разные скидки для разных промокодов, например: BDAY =сумма в корзине уменьшается на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, Есть страничка -- https://zhivot.kiev.ua/index_test_l.html НУЖНО СЛЕДУЮЩЕЕ (пишу задачи для каждого блока на странице, в хронологии): "ШАПКА" Подзаголовок "Сделайте пробный заказ, со скидкой в 50%" ...Завершен5 лет назад
- $10
Добрый день, https://zhivot.kiev.ua/ наш сайт нужно вместо видео вставить эту картинку https://zhivot.kiev.ua/lunches_screen_169.jpg важно чтобы картинка была отцентрована, т.е. при изменении размеров экрана, текст оставался ...Завершен6 лет назад
Нужно оптимизировать сайт до максимального показателя в PageSpeed Insights = 100/100 Также нужен показатель testmysite.withgoogle.com = 3 секунды Пациент -- zhivot.kiev.uaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно оттранскрибировать 20 телефоннныз разговоров. Как есть, со всеми "эээ", "ммм", итд. С форматированием, в формате прямой речи, с тире. Грамотно, без ошибок. Быстро. Общая длительность всех разговоров примерно 80 минут, скорость речи везде разная.Транскрибация1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн карточек для печати, с названием ингредиента и описанием его полезных свойств для организма человека. Пример -- на фото. На каждой карточке также должен быть фон -- изображение капсул про-ви (такая похожая на ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет, Нужно навести порядок в коде сайта. Есть 3 лендинга на бутстрапе. http://zhivot.kiev.ua/landing_page.html http://zhivot.kiev.ua/happy_new_year_2018.html http://zhivot.kiev.ua/canape.html Основные вопросы: 1. Сайт выглядит "как надо" при масштабе браузера ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить емеил-рассылку (рассматриваем гетреспонс или юнисендер). Что нужно: 1. Форма захвата на сайте. Графа емеил +кнопка подписаться. Картинку и описание добавит дизайнер. После нажатия на кнопку подписаться, емеил ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать базовую настройку\автоматизацию Юнисендера (речь только про тех. часть, без дизайна): 1. Форма захвата на сайте (есть дизайн, нужно связать кнопку "Подписаться" с юнисендером) 2. Синхронизировать с АМО 3. Настроить автоподписку для ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать работающую форму захвата (имя, емеил, телефон) в файле ПДФ. Т.е. три поля и кнопка "Отправить" которая будет отправлять введенную информацию на определенный емеил. По стоимости предлагайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Сделать видео-фон из движущихся картинок для сайта +мелкие правки по JS и странице спасибо.Завершен8 лет назад
Есть страничка интернет-магазина фуршетных закусок на bootstrap +js — http://zhivot.kiev.ua/canape.html Нужно сделать ее аналог для мобильных устройств, чтобы все корректно отображалось и было удобно пользоваться. Также нужно внести некоторые поправки в js сделать ...Завершен8 лет назад
На сайте (zhivot.kiev.ua) есть скрипт заявки и форма заказа обратного звонка (js + php), нужно настроить редирект на отдельную хтмл-страницу после нажатия кнопки "отправить".Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Привет, Нужно написать простенький интернет-магазин в 1 страницу на JS. Чтобы с корзиной, отправлял заказ на почту и письмо клиенту что заказ оформлен. Без регистрации. Магазин нужно интегрировать в эту страничку — http://zhivot.kiev.ua/canape.html ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад