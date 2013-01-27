Переводчик китайского

Опыт работы

Период работы: ноябрь 2011 по октябрь 2012 года

Должность: внештатный переводчик китайского языка

Должностные обязанности: устный и письменный перевод допроса, переговоров, юридической и экономической тематик гражданина КНР; нотариальная заверка личных документов; организация встреч и переговоров.

Период работы: декабрь 2011г. по настоящее время

Должность: online репетитор китайского языка по skype (удалённая работа)

Место работы: http://global-teacher.net/mediacenter/teachers/0000120

http://online-teacher.ru/blog/repetitor-chinese

http://www.wrabbit.ru/ , группа компаний «Ваш репетитор»

Должностные обязанности: обучение основам языка, углубленное изучение, бизнес-китайский.

Период работы: июнь 2010г. по настоящее время

Должность: внештатный переводчик китайского языка

Место работы: ООО переводческая компания "ГеоСкай", бюро переводов "Окей", ООО агентство переводов "ФИАС-Амур", бюро переводов Lingua MAX

Должностные обязанности: перевод технических, юридических, художественных текстов, чертежей, перевод меню, пресс-релизов, участие в проекте по переводу игр «Age of Wulin» и «Starsplitter», перевод и нотариальная заверка документов.

Период работы: декабрь 2009 по июль 2011 года

Место работы: ОАО "СКБ Сибэлектромотор"

Должность: специалист по внешнеэкономической деятельности, с функциями переводчика.

Должностные обязанности: размещение заказа у поставщика (Китай), работа над заказом в сотрудничестве с другими отделами, устные и письменные переводы контрактов и субподрядов, переговоры с директорами и представителями заводов, работа на встречах и переговорах, организация и оформление деловых поездок (заказ билетов, гостиниц, визовая поддержка).

Образование

Годы учебы: 2007-2012г.г.

Учебное заведение: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

Специальность: организация перевозок и управление на транспорте (водном).

Годы учебы: 2007-2011г.г.

Учебное заведение: Хэйлунцзянский университет, г.Харбин

Специальность: литература китайского языка.

Профессиональные навыки

Высокая скорость перевода.

Владение ПК: опытный пользователь.

Иностранные языки

Китайский язык: свободный.

Русский язык: родной.

Английский язык: базовый.

Темпы работы

5-7 страниц по 1800 знаков в день.

Ставка

С китайского на русский – за 400 знаков с пробелами по китайскому тексту – 400 рублей

С русского на китайский – за 1800 знаков с пробелами по русскому тексту – 500 рублей

Дополнительные сведения

Работа на выставках, в том числе 哈洽会 (г.Харбин) и 110届中国进出口商品交易会 (г.Гуанчжоу).

Не замужем. Детей нет.

Возможность выезда для сопровождения заказчиков.

Готовность к сверхурочной работе и работе в сжатых временных рамках.

Желание и способность учиться.