Опыт работы
Период работы: ноябрь 2011 по октябрь 2012 года
Должность: внештатный переводчик китайского языка
Должностные обязанности: устный и письменный перевод допроса, переговоров, юридической и экономической тематик гражданина КНР; нотариальная заверка личных документов; организация встреч и переговоров.
Период работы: декабрь 2011г. по настоящее время
Должность: online репетитор китайского языка по skype (удалённая работа)
Место работы: http://global-teacher.net/mediacenter/teachers/0000120
http://online-teacher.ru/blog/repetitor-chinese
http://www.wrabbit.ru/ , группа компаний «Ваш репетитор»
Должностные обязанности: обучение основам языка, углубленное изучение, бизнес-китайский.
Период работы: июнь 2010г. по настоящее время
Должность: внештатный переводчик китайского языка
Место работы: ООО переводческая компания "ГеоСкай", бюро переводов "Окей", ООО агентство переводов "ФИАС-Амур", бюро переводов Lingua MAX
Должностные обязанности: перевод технических, юридических, художественных текстов, чертежей, перевод меню, пресс-релизов, участие в проекте по переводу игр «Age of Wulin» и «Starsplitter», перевод и нотариальная заверка документов.
Период работы: декабрь 2009 по июль 2011 года
Место работы: ОАО "СКБ Сибэлектромотор"
Должность: специалист по внешнеэкономической деятельности, с функциями переводчика.
Должностные обязанности: размещение заказа у поставщика (Китай), работа над заказом в сотрудничестве с другими отделами, устные и письменные переводы контрактов и субподрядов, переговоры с директорами и представителями заводов, работа на встречах и переговорах, организация и оформление деловых поездок (заказ билетов, гостиниц, визовая поддержка).
Образование
Годы учебы: 2007-2012г.г.
Учебное заведение: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Специальность: организация перевозок и управление на транспорте (водном).
Годы учебы: 2007-2011г.г.
Учебное заведение: Хэйлунцзянский университет, г.Харбин
Специальность: литература китайского языка.
Профессиональные навыки
Высокая скорость перевода.
Владение ПК: опытный пользователь.
Иностранные языки
Китайский язык: свободный.
Русский язык: родной.
Английский язык: базовый.
Темпы работы
5-7 страниц по 1800 знаков в день.
Ставка
С китайского на русский – за 400 знаков с пробелами по китайскому тексту – 400 рублей
С русского на китайский – за 1800 знаков с пробелами по русскому тексту – 500 рублей
Дополнительные сведения
Работа на выставках, в том числе 哈洽会 (г.Харбин) и 110届中国进出口商品交易会 (г.Гуанчжоу).
Не замужем. Детей нет.
Возможность выезда для сопровождения заказчиков.
Готовность к сверхурочной работе и работе в сжатых временных рамках.
Желание и способность учиться.