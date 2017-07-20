физик-ядерщик, медицинский физик с прекрасным знанием технического английского и опытом написания ПО, преподаватель

- Образование по специальности "Прикладная ядерная физика", СПб Государственный Политехнический Университет им. Петра Великого

- Кандидат физико-математических наук, МГУ

- Опыт работы в научно-исследовательском институте 10 лет (ядерная физика)

- Работаю медицинским физиком в клинике. Одинаково легко чувствую себя при работе с текстом на английском языке в области физики и медицины, поскольку ежедневно работаю с соответствующими текстами.

- Есть опыт программирования на различных языках программирования. Excel на высоком уровне.

- Аналитическое мышление, научный подход к решению поставленных задач, аккуратность, пунктуальность.