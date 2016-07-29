zhmachinskaya

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Март 2016 — по настоящее время5 месяцев

ПАО "КМЗ"

Санкт-Петербург, www.kmzlift.ru/

ЖКХ... Показать еще

Технический директор

Занимаюсь разработкой проекта (новое строительство и реконструкция), оформлением коммерческих предложений, консультированием Заказчиков по техническим вопросам, касающихся лифтов, оформлением договоров с заказчиками (оформлением спецификаций и опросных листов по форме завода)

Ноябрь 2014 —декабрь 20151 год 2 месяца

ООО "ЛифтСтройУправление"

Санкт-Петербург, lsu.ru/

Руководитель проектной группы

В организации я занимаюсь: Сопровождением проектирования вертикального транспорта у заказчиков (согласование, изменения, "доведение до ума"). После заключения договоров с Заказчиком получением необходимой проектной документации от проектной организации. При несоответствии проекта оборудованию (изменение производителя) разработкой проектных решений для адаптации строительных конструкций поставляемому оборудованию. Разработкой исполнительной документации (ППР, актов испытания балок и др. стр. констр.). В непредвиденных случаях выезды на объект для замеров и коллегиального принятия решений с представителями Заказчика. Расчетом количества расходных материалов для монтажа лифта (осветительная аппаратура, анкерные болты, шайбы и пр.). Предоставлением отделу маркетинга данных для заказа лифта (в виде таблицы с данными из чертежей). Получением монтажных чертежей от завода-изготовителя (заблаговременно для доработок строительной части к моменту монтажа). Составлением и контролем исполнения графика производства работ проектной группы. Выполнением раздела "Вертикальный транспорт" для сторонних организаций.

Сентябрь 2012 —октябрь 20142 года 2 месяца

Компания Л1

Санкт-Петербург, www.l1-stroy.ru/

Инженер-конструктор II категории

Специалист по вертикальному транспорту.

Я занималась:

- разработкой раздела ВТ и КЖ лифтовой шахты;

- согласованием с департаментом заказчика изменений в техническое задание;

- координацию разработки разделов АР и КЖ, в части изменений лифтового оборудования;

- консультированием департамента заказчика и технадзора по технологии процесса монтажа лифтового оборудования, эскалаторов и подъемников для маломобильных групп населения;

- Мониторингом рынка лифтового оборудования для тендерного отдела.

Также разрабатывала раздел КЖ: стены, перекрытия, лестницы, крыльца; КМ - монорельс в машинном помещении лифта.

На данный момент занимаюсь консультированием Л1 по вертикальному транспорту и удаленно выполняю разработку проектов для них.

Март 2010 —сентябрь 20122 года 7 месяцев

ООО "Инженерный центр "ЛИФТ"

Санкт-Петербург

инженер-проектировщик 3 категории

Предпроектные изыскания (обследование несущих конструкций шахты лифта, проведение замеров, запрос строительного задания на различных заводах-поставщиках оборудования, мониторинг цен на оборудование);

Проектные работы (оформление 3х томов проекта на лифтовое оборудование: подъемно-транспортные устройства, электроснабжение, диспетчеризация, а также пояснительной записки)

Согласование проекта с заказчиком и инженерным центром (получение экспертизы промышленной безопасности)

Ведение проекта в течение всего срока производства работ (авторский надзор)