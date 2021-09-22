Не ждите чуда – чудите сами!
Привет!
Я скромный писатель с маркетинговым образованием. У меня широкий кругозор, я свободно владею английским, знаю основы итальянского. Жила и училась два года на Мальте.
Нейминг, слоганы, тексты, сценарии
Рекламные кампании, концептинг, ролики, спецпроекты
Придумывала креатив для PepsiCo, Россельхозбанк, IVI. Я про социально-ответственное, доброе и инновационное.
Мои авторские тексты: https://teletype.in/@my_zhymh
Моё портфолио и резюме: https://www.clippings.me/zhmyh
Давай поработаем вместе!
Телеграм: @dappyboo
WhatsApp: +7 909 69943 24
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