Не ждите чуда – чудите сами!

Привет!

Я скромный писатель с маркетинговым образованием. У меня широкий кругозор, я свободно владею английским, знаю основы итальянского. Жила и училась два года на Мальте.

Нейминг, слоганы, тексты, сценарии

 Рекламные кампании, концептинг, ролики, спецпроекты

Придумывала креатив для PepsiCo, Россельхозбанк, IVI. Я про социально-ответственное, доброе и инновационное.

Мои авторские тексты: https://teletype.in/@my_zhymh

Моё портфолио и резюме: https://www.clippings.me/zhmyh

Давай поработаем вместе! 

Телеграм: @dappyboo

WhatsApp: +7 909 69943 24