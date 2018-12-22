zhukotskiy

У нас работают квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Приоритет направления работы - сайты "под ключ". Обладаем всеми нужными знаниями и навыками для создания Вашего проекта. Мы предоставляем услуги по разработке уникального сайта под ключ, а именно:

- Профессиональная валидная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования

- Современный дизайн соответствующий международным нормам

- Адаптацию ко всем возможным мобильным устройствам

- Разработка сайта с возможностью для усовршенствования в будущем

- Интеграция социальных сетей

Сделаем и адаптируем все под Ваши препочтения. Работаем быстро, качественно и в договоренные сроки.