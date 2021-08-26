Топ дизайнер для тебя

Меyя зовут Максим, 24 года.

Что могу:

- предлагаю оформление и ведение инстаграмма

- фото, видео креативы

- таргетированную рекламу

- рекламу на EVENT площадках

- аудит соц. сети

- конкурсы под ключ

Владею:

Adobe Photoshop

Adobe illustrator

Amo CRM

Опыт:

Ведение более 15 коммерческих аккаунтов под ключ

Ведение полит контента для партии и Совета депутатов

Отчёт с мероприятий делал самостоятельно для каждого мероприятия

Услуги по продвижению блогеров и лидеров общественных мнений

300 в год организованных мероприятий совместно с RED BULL, парком Сокольники, Москвой 24, 1 каналом,

Для Вас могу создать за 20 минут примерный аккаунт как он будет выглядеть работая со мной.

с ув. Жулёв Максим

8 901 799 37 80

https://www.instagram.com/zhulev_life/?hl=ru