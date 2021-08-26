zhulev_life

Топ дизайнер для тебя
Меyя зовут Максим, 24 года.
Что могу:
- предлагаю оформление и ведение инстаграмма
- фото, видео креативы
- таргетированную рекламу
- рекламу на EVENT площадках
- аудит соц. сети
- конкурсы под ключ
Владею:
Adobe Photoshop
Adobe illustrator
Amo CRM
Опыт:
Ведение более 15 коммерческих аккаунтов под ключ
Ведение полит контента для партии и Совета депутатов
Отчёт с мероприятий делал самостоятельно для каждого мероприятия
Услуги по продвижению блогеров и лидеров общественных мнений
300 в год организованных мероприятий совместно с RED BULL, парком Сокольники, Москвой 24, 1 каналом,
Для Вас могу создать за 20 минут примерный аккаунт как он будет выглядеть работая со мной.
с ув. Жулёв Максим
8 901 799 37 80
Действие аккаунта приостановлено!