zhulinkovartem

Дизайн логотипов

Услуги графического дизайнера

Привет! Меня зовут Артём.

Я занимаюсь разработкой логотипов, дизайном визиток, полиграфической продукции (плакаты, рекламные баннеры, листовки и тп.)

Если вам нужно быстрое и качественное исполнение работы, добро пожаловать!

Расценки:

• Разработка лого с нуля - от 1500?

• Отрисовка лого по вашей идее - от 500?

• Дизайн визитки - от 500?

• Дизайн полиграфической продукции- от 1000?

Точные цены обговариваются

Правки бесплатные. Срок исполнения зависит от вашего запроса, но не более недели. Диалог можем вести как по переписке, так и по телефону.

При создании дизайна пользуюсь такими инструментами как: Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Figma, прямые руки и голова полная идей



Портфолио - https://www.behance.net/temasleep



