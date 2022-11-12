zhulinkovartem

Услуги графического дизайнера
Привет! Меня зовут Артём.
Я занимаюсь разработкой логотипов, дизайном визиток, полиграфической продукции (плакаты, рекламные баннеры, листовки и тп.)
Если вам нужно быстрое и качественное исполнение работы, добро пожаловать!
Расценки:
• Разработка лого с нуля - от 1500?
• Отрисовка лого по вашей идее - от 500?
• Дизайн визитки - от 500?
• Дизайн полиграфической продукции- от 1000?
Точные цены обговариваются
Правки бесплатные. Срок исполнения зависит от вашего запроса, но не более недели. Диалог можем вести как по переписке, так и по телефону.
При создании дизайна пользуюсь такими инструментами как: Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Figma, прямые руки и голова полная идей
Портфолио - https://www.behance.net/temasleep
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных с 12:00 - 00:00 (по Мск).
Telegram - https://t.me/reedsgn
Instagram - https://www.instagram.com/temadsgn/
Почта - [email protected]