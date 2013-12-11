Нужен правильный перевод на английский текста описания для help-файла программы. Программа для игры рулетка, поэтому желательно понимать особенности перевода тематики "gambling" текст - 3кк
- Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать в html три страницы сайта новостей — главная и 2 внутренних (новости раздела и отдельная новость). Все на одном дизайне, меню. Страницы отличаются только своей внутренней частью. Дизайн несложный и без "наворотов". Требуется HTML5/CSS3+js. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужны люди для постинга на форумах и в основных соцсетях (в ленты, паблики/группы, страницы) По форумам работа заключается в следующем: 1) регистрация на форуме (только живые, с ежедневным посещением, старше 6 мес.) 2) 2-5 постов "в тему" 3) пост ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $65
Работа заключается в систематическом размещении спортивных новостей на сайте, а именно: 1) поиск свежей новости (публикуемая новость должна быть с интернет-возрастом менее суток) 2) качественный рерайт найденной новости (конечная уникальность от 80) 3) подбор изображения 4) размещение на сайте ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать в html четыре страницы сайта - главная и 3 внутренних. Все на одном дизайне, меню. Страницы отличаются только своей внутренней частью. Требуется HTML5/CSS3+js. HTML — должен проходить валидацию. Верстка адаптивная, под основные браузеры и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать 100 текстов для гороскопа по шаблону. Каждый гороскоп 800-1200 символов. Гороскоп ориентирован на азартные игры. Просьба указать сразу цена за 1 текст гороскопа или за все задание. Спасибо.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужно проанализировать сайт и определить причины попадания его под АГС. После чего предоставить рекомендации и план работ по КАЧЕСТВЕННОМУ и БЫСТРОМУ выводу из под фильтра. Убедительная просьба сразу в заявках указывать Ваши цены на эту работу. Всем спасибо.Завершен9 лет назад
- $50
На форум, посвященный автомобилям SsangYoung (Rexton,Actyon,Korando,Kyron,Rodius), нужны посты. Каждый пост 100-150 символов б.п. Посты нужны не общего размытого содержания и воды, а более-менее конкретные. Хотелось бы, чтобы посетителям они стали интересными и в них содержалась действительно ...Завершен10 лет назад
Необходимо сделать скин (тематический шаблон) для форума на phpbb3. Форум будет посвящен автомобилям SsangYoung Хотелось бы увидеть в результате сотрудничества: - явно выраженную тематическую направленность форума, понятную уже при заходе посетителя на страницу - не напрягающие глаз цветовые решения - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен администратируемый скрип рекламного блока вида "всплывающее окошко ICQ" В скрипте должно быть: - заголовок - общий текст - изображение скрипт должен быть мобильным (без донастроек привязываться к любой странице любого сайта) В файле настроек: - настройка объявлений - заголовок, текст, картинка, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно отредактировать (улучшить) статью на Википедии. Всю информацию по статье предоставлю. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе по добавлению/корректировке статей. Прошу указывать цены, сроки, если есть - примеры. Обратите внимание - интересует не столько написание, сколько само размещение ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать аудит сайта для внутренней оптимизации и СЕО-продвижения. Адрес сайта в личку.Завершен12 лет назад
Нужно провести полный качественный аудит сайта aboutcasino.biz для дальнейшей внутренней оптимизации. Возможно исполнителю в дальнейшем будет предложена и сама оптимизация. От Вас жду: - сроки - цену - примеры работ и результатыЗавершен12 лет назад
Нужно написать описание для игр на сайте 101igra.ru каждое описание 2000-2500 зн./б.п. В ключевиках название игры +- доп. В описании нужно сделать краткий обзор и описать правила игр. За каждое описание 2 у.ё. На данный момент игры на сайте ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн главной страницы портала флеш-игр онлайн. Ничего сложного и сверхнавороченного не нужно. Дизайн должен быть простой, при этом явно указывать на тематику сайта (флеш-игры онлайн) и располагать посетителей к игре. Мое видение расположения элементов страницы во ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Для написания статей на сайт требуется хороший копирайтер на долгосрочную постоянную работу. Задача: - ежедневное написание статей (т.е. 30 или 31 статья в месяц) - каждая статья 2000-3000 зн. (+/-) - статья должна быть полностью уникальна, читабельна, интересна (статьи ...Закрыт12 лет назад
Необходимо написать интересную статью для людей на тему создания и развития прибыльного проекта азартной тематики. Количество зн/бп - 9000-10000. ТЗ в личкуЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен исполнитель для регулярного написания статей азартной тематики (казино, азартные игры, онлайн казино) на постоянной основе. Задача - 1 статья в сутки. Объемы каждой 1500-3000. Сдавать можно хоть 30 (31) статей в первое число месяца, ...Завершен12 лет назад
Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты. Пишите, сроки, результат поднятия (какой будет тИЦ), цену.Закрыт12 лет назад
Есть форум об азартных играх и казино. http://rus-forum.lazy-z.com/ Нужно 2-3 исполнителя, которым не далека данная тематика для постинга на форуме. Требования и задачи для исполнителей: - 3-5 акков (желательно с разными IP) - 2-3 сообщения (темы) с каждого акка ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад