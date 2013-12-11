Нужно проанализировать сайт и определить причины попадания его под АГС. После чего предоставить рекомендации и план работ по КАЧЕСТВЕННОМУ и БЫСТРОМУ выводу из под фильтра. Убедительная просьба сразу в заявках указывать Ваши цены на эту работу. Всем спасибо.