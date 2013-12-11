zhurik

Александр zhurik

 
47 летУкраина/Херсон
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специализируюсь по азартным играм, в том числе и он-лайн

Исключительно заказчик.

  • Перевод файла помощи программы

    Нужен правильный перевод на английский текста описания для help-файла программы. Программа для игры рулетка, поэтому желательно понимать особенности перевода тематики "gambling" текст - 3кк

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка 3-х страниц сайта новостей

    Необходимо сверстать в html три страницы сайта новостей — главная и 2 внутренних (новости раздела и отдельная новость). Все на одном дизайне, меню. Страницы отличаются только своей внутренней частью. Дизайн несложный и без "наворотов". Требуется HTML5/CSS3+js. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Постинг на форумах, в социальных сетях

    $50

    Нужны люди для постинга на форумах и в основных соцсетях (в ленты, паблики/группы, страницы) По форумам работа заключается в следующем: 1) регистрация на форуме (только живые, с ежедневным посещением, старше 6 мес.) 2) 2-5 постов "в тему" 3) пост ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Спортивные новости на сайт

    $65

    Работа заключается в систематическом размещении спортивных новостей на сайте, а именно: 1) поиск свежей новости (публикуемая новость должна быть с интернет-возрастом менее суток) 2) качественный рерайт найденной новости (конечная уникальность от 80) 3) подбор изображения 4) размещение на сайте ...

    Новости для сайта
    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка 4-х страниц сайта

    Необходимо сверстать в html четыре страницы сайта - главная и 3 внутренних. Все на одном дизайне, меню. Страницы отличаются только своей внутренней частью. Требуется HTML5/CSS3+js. HTML — должен проходить валидацию. Верстка адаптивная, под основные браузеры и ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты гороскопа

    Нужно написать 100 текстов для гороскопа по шаблону. Каждый гороскоп 800-1200 символов. Гороскоп ориентирован на азартные игры. Просьба указать сразу цена за 1 текст гороскопа или за все задание. Спасибо.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Найти причину фильтра АГС

    Нужно проанализировать сайт и определить причины попадания его под АГС. После чего предоставить рекомендации и план работ по КАЧЕСТВЕННОМУ и БЫСТРОМУ выводу из под фильтра. Убедительная просьба сразу в заявках указывать Ваши цены на эту работу. Всем спасибо.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Постинг на автомобильный форум

    $50

    На форум, посвященный автомобилям SsangYoung (Rexton,Actyon,Korando,Kyron,Rodius), нужны посты. Каждый пост 100-150 символов б.п. Посты нужны не общего размытого содержания и воды, а более-менее конкретные. Хотелось бы, чтобы посетителям они стали интересными и в них содержалась действительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тема (скин) для форума PhpBB3

    Необходимо сделать скин (тематический шаблон) для форума на phpbb3. Форум будет посвящен автомобилям SsangYoung Хотелось бы увидеть в результате сотрудничества: - явно выраженную тематическую направленность форума, понятную уже при заходе посетителя на страницу - не напрягающие глаз цветовые решения - ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ява-скрипт для рекламного блока (Pop-Up)

    Нужен администратируемый скрип рекламного блока вида "всплывающее окошко ICQ" В скрипте должно быть: - заголовок - общий текст - изображение скрипт должен быть мобильным (без донастроек привязываться к любой странице любого сайта) В файле настроек: - настройка объявлений - заголовок, текст, картинка, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление и редактирование статей на Wikipedia

    Нужно отредактировать (улучшить) статью на Википедии. Всю информацию по статье предоставлю. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе по добавлению/корректировке статей. Прошу указывать цены, сроки, если есть - примеры. Обратите внимание - интересует не столько написание, сколько само размещение ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит сайта для дальнейшей оптимизации

    Нужно провести полный качественный аудит сайта aboutcasino.biz для дальнейшей внутренней оптимизации. Возможно исполнителю в дальнейшем будет предложена и сама оптимизация. От Вас жду: - сроки - цену - примеры работ и результаты

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Описание игр на сайте

    Нужно написать описание для игр на сайте 101igra.ru каждое описание 2000-2500 зн./б.п. В ключевиках название игры +- доп. В описании нужно сделать краткий обзор и описать правила игр. За каждое описание 2 у.ё. На данный момент игры на сайте ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка одной страницы

    $50

    Требуется создать дизайн главной страницы портала флеш-игр онлайн. Ничего сложного и сверхнавороченного не нужно. Дизайн должен быть простой, при этом явно указывать на тематику сайта (флеш-игры онлайн) и располагать посетителей к игре. Мое видение расположения элементов страницы во ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер на постоянную работу

    $100

    Для написания статей на сайт требуется хороший копирайтер на долгосрочную постоянную работу. Задача: - ежедневное написание статей (т.е. 30 или 31 статья в месяц) - каждая статья 2000-3000 зн. (+/-) - статья должна быть полностью уникальна, читабельна, интересна (статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор статей азартной тематики на постоян. основе

    $100

    Нужен исполнитель для регулярного написания статей азартной тематики (казино, азартные игры, онлайн казино) на постоянной основе. Задача - 1 статья в сутки. Объемы каждой 1500-3000. Сдавать можно хоть 30 (31) статей в первое число месяца, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поднять тИЦ сайта

    Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты. Пишите, сроки, результат поднятия (какой будет тИЦ), цену.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо "расшевелить" форум азартной тематики

    Есть форум об азартных играх и казино. http://rus-forum.lazy-z.com/ Нужно 2-3 исполнителя, которым не далека данная тематика для постинга на форуме. Требования и задачи для исполнителей: - 3-5 акков (желательно с разными IP) - 2-3 сообщения (темы) с каждого акка ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Allenqueen
Игорь 
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$37
10 баллов
8 лет назад
Верстка 3-х страниц сайта новостей
Отличный заказчик. Четко составленное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата. Рекомендую !
Отличный верстальщик. Сделал все четко и в полном соответствии с ТЗ. Без задержек внес все исправления и уточнения.
Ответный отзыв
ketty_t
Катя 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Тексты гороскопа
Очень хороший заказчик! Оплата - своевременная. Постановка задания - чёткая. Всё отлично!!! )))))))
Отличный исполнитель. Катя взялась за написание гороскопов на пробу и выполнила заказ быстро и очень качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка 4-х страниц сайта
Замечательный заказчик, помощь в процессе работы над проектом и своевременная оплата оставляют только положительные эмоции от работы, всегда приятно работать с такими заказчиками. Буду рад сотрудничеству в будущем.
Отличный верстальщик!!!! Всегда на связи. Сделал даже больше, чем я планировал, кроме того быстро исправил все мои замечания. Буду обращаться ещё. Спасибо.
Ответный отзыв
Effel99
Леонид 
62 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Тексты гороскопа
ТЗ - четко, ясно, недвусмысленно Оплата - ни малейшей задержки. Попутно решены МОИ проблемы с МОИМ кошельком В разговоре - доброжелательность Идеальный заказчик
Леонид взялся за написание гороскопов и сделал все быстро и очень качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
voyadgersp
Владимир 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Тексты гороскопа
Выполнял для Александра тестовую задачу по написанию 5-ти текстов гороскопов. Задача была поставлена конкретно и точно. По выполнению никаких нареканий не было, оплата пришла очень быстро. Характеризую, как надежного и ответственного человека!
Предложил Владимиру взять несколько пробных текстов. Задание выполнены быстро и очень качественно. Стилистика и грамматика на уровне. Спасибо.
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