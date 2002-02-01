zhuye_qing

Одинокова Полина Сергеевна

Дата рождения: 18.01.1977

Телефон:8-916-580-23-00

Страна: Россия

Регион: Москва

E-mail [email protected]

Семейное положение: Замужем, есть ребенок

Опыт работы:

01.08.2002- н.в. Переводчик (внештатный)

Бюро переводов «Ла Виста»

Описание: Письменный перевод с китайского/на китайский технической документации, ВЭД документации, юридических документов.

01.08.2004 - 01.07.2006 Руководитель отдела закупок

ООО "Эм Би Си"

Описание: формирование и размещение заказов на фабриках в КНР; согласование условий поставок и заключение контрактов; контроль за отгрузкой и доставкой; ведение взаиморасчетов с поставщиками; взаимодействие с контейнерными линиями, экспедитором, таможенным брокером; подготовка документов для таможенной очистки грузов; расширение ассортимента и поиск новых поставщиков; анализ цен и расчет себестоимости; сертификация товаров; ведение переписки; ввод информации в БД; переводы; командировки; ведение переговоров; посещение поставщиков и выставок; набор и обучение персонала.

01.08.2002 - 01.07.2004 менеджер ВЭД

ООО "Эм Би Си"

Импорт, производство, оптовая торговля

Описание: размещение заказов на фабриках в КНР, контроль за отгрузкой и доставкой товаров из КНР, расширение ассортимента и поиск новых поставщиков, составление буклетов с описаниями новой продукции, анализ цен и расчет себестоимости, перевод с английского и китайских языков, командировки, посещение поставщиков и выставок, ведение переговоров.

01.02.2002 - 01.04.2002 Переводчик/редактор

Китайский Информационный Интернет Центр

Описание: перевод с китайского на русский, с английского на русский, редактирование текстов.

Образование высшее

Учебные заведения:

01.09.1997 - 01.07.2002 Пекинский Университет Языка и Культуры

Китайский язык (международная торговля)

01.09.1994 - 01.07.1997 Московский Государственный Университет Коммерции

Факультет ВЭД

Дополнительное образование

01.04.2006 Практический семинар: «Управление запасами. Прогнозирование, расчет, анализ, решения».

Языки:

Русский Родной

Китайский Отлично

(2001 Экзамен на знание китайского языка (HSK)

Государственный сертификат: Высший уровень 9 ступень)

Английский Хороший

Офисные программы: Word, Excel, Интернет, E-mail, Microsoft Axapta, MS Project.

Оргтехника Факс, Ксерокс.