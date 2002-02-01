zhuye_qing

Одинокова Полина Сергеевна
Дата рождения: 18.01.1977
Телефон:8-916-580-23-00
Страна: Россия
Регион: Москва
E-mail [email protected]
Семейное положение: Замужем, есть ребенок
Опыт работы:
01.08.2002- н.в. Переводчик (внештатный)
Бюро переводов «Ла Виста»
Описание: Письменный перевод с китайского/на китайский технической документации, ВЭД документации, юридических документов.
01.08.2004 - 01.07.2006 Руководитель отдела закупок
ООО "Эм Би Си"
Описание: формирование и размещение заказов на фабриках в КНР; согласование условий поставок и заключение контрактов; контроль за отгрузкой и доставкой; ведение взаиморасчетов с поставщиками; взаимодействие с контейнерными линиями, экспедитором, таможенным брокером; подготовка документов для таможенной очистки грузов; расширение ассортимента и поиск новых поставщиков; анализ цен и расчет себестоимости; сертификация товаров; ведение переписки; ввод информации в БД; переводы; командировки; ведение переговоров; посещение поставщиков и выставок; набор и обучение персонала.
01.08.2002 - 01.07.2004 менеджер ВЭД
ООО "Эм Би Си"
Импорт, производство, оптовая торговля
Описание: размещение заказов на фабриках в КНР, контроль за отгрузкой и доставкой товаров из КНР, расширение ассортимента и поиск новых поставщиков, составление буклетов с описаниями новой продукции, анализ цен и расчет себестоимости, перевод с английского и китайских языков, командировки, посещение поставщиков и выставок, ведение переговоров.
01.02.2002 - 01.04.2002 Переводчик/редактор
Китайский Информационный Интернет Центр
Описание: перевод с китайского на русский, с английского на русский, редактирование текстов.
Образование высшее
Учебные заведения:
01.09.1997 - 01.07.2002 Пекинский Университет Языка и Культуры
Китайский язык (международная торговля)
01.09.1994 - 01.07.1997 Московский Государственный Университет Коммерции
Факультет ВЭД
Дополнительное образование
01.04.2006 Практический семинар: «Управление запасами. Прогнозирование, расчет, анализ, решения».
Языки:
Русский Родной
Китайский Отлично
(2001 Экзамен на знание китайского языка (HSK)
Государственный сертификат: Высший уровень 9 ступень)
Английский Хороший
Офисные программы: Word, Excel, Интернет, E-mail, Microsoft Axapta, MS Project.
Оргтехника Факс, Ксерокс.