zibin13

Роман zibin13

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

В 2004г. закончил Тюменский государственный университет. Специальность - экономист. Работал в крупных федеральных компаниях. Опыт написания работ, решения задач по экономике, менеджменту.

Отзывы заказчиков

morokov81
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по экономическому и финансовому анализу
Работа оказалась довольно сложной, но исполнитель проявил себя как профессионал своего дела. Правки вносились оперативно и полностью. Работа сдана. Спасибо.
Добросовестный заказчик
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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