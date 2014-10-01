В 2004г. закончил Тюменский государственный университет. Специальность - экономист. Работал в крупных федеральных компаниях. Опыт написания работ, решения задач по экономике, менеджменту.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Работа оказалась довольно сложной, но исполнитель проявил себя как профессионал своего дела. Правки вносились оперативно и полностью. Работа сдана. Спасибо.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик
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