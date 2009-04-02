Размножение статей, Разработка визиток.

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Размножение статей

Размножение путем перебора синонимов - {||||}

Стоимость [5$ за 1000 символов исходного текста без пробелов]

Сложная генерация методом переборов и перестановки фраз и предложений {||||} [++||||]

Стоимость [8$ у.е. за 1000 символов исходного текста без пробелов]

Статьи высылаются в форматах . txt, . doc, . htm (в 1 файле или в разных) и пакетом под SEOZAVR

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Разработка визиток.

Разрабатываю дизайн визиток. Высылаю в PSD формате.

Стоимость от 15$.

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Контакты:

icq - 420 922 911

[email protected]

http://retext.ru