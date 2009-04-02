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Размножение статей
Размножение путем перебора синонимов - {||||}
Стоимость [5$ за 1000 символов исходного текста без пробелов]
Сложная генерация методом переборов и перестановки фраз и предложений {||||} [++||||]
Стоимость [8$ у.е. за 1000 символов исходного текста без пробелов]
Статьи высылаются в форматах . txt, . doc, . htm (в 1 файле или в разных) и пакетом под SEOZAVR
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Разработка визиток.
Разрабатываю дизайн визиток. Высылаю в PSD формате.
Стоимость от 15$.
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Контакты:
icq - 420 922 911