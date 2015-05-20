zie

Игорь zie

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Оплату беру ниже нормы, т.к. дизайн - мое увлечение и хобби + доп.заработок

Логотипы

баннеры

дизайн сайтов

обложки журналов

визитки

наружная реклама

инфографика

дизайн мобильных приложений

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияБаннер для сайтаИнфографика
Портфолио
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Баннеры
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от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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от $1
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $1
от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
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от $1
от 1 дня
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Презентации
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от $1
от 1 дня
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