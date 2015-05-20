Оплату беру ниже нормы, т.к. дизайн - мое увлечение и хобби + доп.заработок
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Портфолио
- Новостной интернет канал147 просмотров
- Спортивный сайт102 просмотра
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- Реклама для билборда143 просмотра
- Реклама для билборда131 просмотр
- Реклама для билборда136 просмотров
Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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