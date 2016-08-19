Фрилансер, тексты, обработка фото

Умею работать в Adobe Photoshop, могу печатать тексты, составлять рекламные объявления, придумывать слоганы, обрабатывать видео. Можно предлагать работу в соц. Сетях по администрированию и ведению групп.

Обработаю фотографии. Очень хорошо умею убирать ненужные надписи. Или наносить надпись любым шрифтом. Убирать ненужные объекты без потери качества, наносить эффекты на фото. Стоимость договорная в зависимости от сложности от 100-250 руб и более. Прыщики на лице, тени под глазами-тоже ко мне. А также изменить формат фото или уменьшить размер.