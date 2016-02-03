Имею филологическое и юридическое образование.
Отлично чувствую стилевые особенности текста, обладаю профессиональными умениями в области редактирования текстов в различной стилистической
принадлежности (от художественного и публицистического до
официально-делового и научного; имею опыт работы по составлению,
редактированию и вычитке научно-методических материалов, деловых бумаг,
документов в судебные инстанции;
осуществила составление, редактуру и вычитку трех книг (мемуары, публицистика);
знакома со спецификой языка юридической литературы,
владею специальной терминологией и речевыми оборотами в различных языковых областях;
обладаю профессиональной грамотностью и скрупулезностью в выявлении
орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок и речевых
недочетов;
являюсь опытным пользователем ПК;
владею английским языком в объеме, необходимом для перевода текста со словарем.
Тип работы - "УДАЛЕННЫй"