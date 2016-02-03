редактура и корректура текстов

Имею филологическое и юридическое образование.

Отлично чувствую стилевые особенности текста, обладаю профессиональными умениями в области редактирования текстов в различной стилистической

принадлежности (от художественного и публицистического до

официально-делового и научного; имею опыт работы по составлению,

редактированию и вычитке научно-методических материалов, деловых бумаг,

документов в судебные инстанции;

осуществила составление, редактуру и вычитку трех книг (мемуары, публицистика);

знакома со спецификой языка юридической литературы,

владею специальной терминологией и речевыми оборотами в различных языковых областях;

обладаю профессиональной грамотностью и скрупулезностью в выявлении

орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок и речевых

недочетов;

являюсь опытным пользователем ПК;

владею английским языком в объеме, необходимом для перевода текста со словарем.

Тип работы - "УДАЛЕННЫй"