Качество и честность

Рада приветствовать вас, уважаемый заказчик! Имею высшее образование. Специальность - автоматизированные системы управления. Дополнительное образование - бухгалтер малого и среднего бизнеса. Работала программистом, агентом федерального транспортного обслуживания в ОАО "РЖД". Параллельно была ИП в области продвижения продукции компании "Тенториум" (продукты пчеловодства). Безупречное знание русского языка, английский - базовый. В настоящее время транскрибатор с опытом работы. Ответственно подхожу к каждому заданию. С удовольствием и в любое время готова помочь вам в реализации ваших проектов. Меня отличают обязательность, честность, порядочность, целеустремленность. Рассчитываю на постоянное сотрудничество. Моя почта: [email protected] Skype: natali60522