Я SEO-оптимизатор, ищу ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Оплата по времени или по задачам, как вам удобнее. Текущая занятость – одна-две задачи в неделю. Задания по объёму разные – от нескольких часов до ...
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт2 года назад
На сайте Джумла нужно опубликовать правки к существующим статьям, а также ряд статей с нуля, включая заполнение мета-тегов. В заявках указывайте: 1. Часовую ставку 2. Список CMS, с которыми работали. 3. Стаж работы контент-менеджером. 3. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу php-программиста для доработок сайта на самописной cms. Будет требоваться доработка текущего функционала и разработка нового с реализацией управления через админку. Первое задание - реализация фильтрации отзывов по задаваемым в админке тегам по аналогии с тем, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
- $230
Как обсуждали в личкеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Я SEO-специалист, ищу дизайнера для поддержки своих проектов. Ориентировочно требуется 20-40 часов работы в месяц. Оплата сдельная. Обычно требуется: - доработка/переработка текущего дизайна сайта; - переоформление отдельных элементов (шапки, футера, сайдбаров и т.д.); - оформление статей; - подготовка баннеров; - и ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь: 1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги title, h1, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте (Joomla 3.4.8) обнаружен скрипт, выводящий в коде сеошные ссылки: http://joxi.ru/EA4vdJDIweoyEm Этот код можно увидеть через инструмент "Проверка ответа сервера" в Яндекс.Вебмастере. Просто так в коде страницы через браузер не отображается. 1. Код нужно найти и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно проставить 50 комментариев на сайтах по списку. Тексты комментариев предоставлю. Нужно только публиковать. Возможны такие ситуации: 1. Требуется регистрация. Нужно зарегистрироваться и оставить комментарий. Регистрироваться можно на любой имейл, не обязательно на свой. 2. На данном сайте ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Я сеошник, ищу для поддержки своих проектов html-верстальщика на сдельную работу при частичной занятости. В разные месяцы требуется 5-20 часов работы. Требования Умение верстать: кроссбраузерно, валидно, блочно, адаптивно. Знания html5/css3/js/jquery Что надо будет делать? В большинстве случаев вносить правки по ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте c Joomla каталог товаров выводится при помощи плагина JBZoo. Нужно добавить функционал заказа с карточки товара. Рассматриваем два варианта. 1. При помощи JBZoo. В этом плагине есть возможность добавления корзины и формы заказа. Но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Я SEO-оптимизатор, ищу хорошего ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Требования: Знания HTML, CSS (опыт врстки). Опыт работы с файлами по фтп. Что надо будет делать? Размещать материалы на сайтах. Вносить правки. Подбирать изображения/видео. Размещать ссылки на форумах, блогах. Вести учет своего рабочего ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Я SEO-оптимизатор, ищу хорошего ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Требования: • Знания HTML, CSS (опыт вёрстки). • Опыт работы с файлами по фтп. Что надо будет делать? • Размещать материалы на сайтах. • Вносить правки. • Подбирать изображения/видео. • Размещать ссылки ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу заинтересованного верстальщика для доработки адаптивной версии сайта. Подробности вышлю в личку. Работать нужно начать в воскресение, и всё закончить в понедельник. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость часа работы.HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
Я сеошник, работаю с сайтом своего клиента – психотерапевта. Нам нужны статьи. Единственный возможный вариант написания - выезд к клиенту в офис, интервьюирование клиента на тему статьи, затем, собственно, написание. Офис расположен в 5 минутах ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести все статьи с сайта на html https://goo.gl/amCyQS на дубль, который на вордпресс https://goo.gl/7zq7Ce Нужен только перенос статей, дорабатывать функционал - не надо будет. В заявках укажите, пожалуйста, количество часов, которые можете уделять выполнению ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $130
Необходимо оформить статью на этой странице: https://goo.gl/GU6KPQ Оформить списки, таблицу, формы, заголовки в стиле, соответствующем стилю сайта. Должна получиться статья, красиво оформленная с высокой степенью детализации. Дизайн должен показывать, что каждый информационный блок в тексте индивидуален ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
В статье https://goo.gl/Q0J07m , нужно переработать таблицу с ценами http://joxi.ru/5mdM1lXfkkvG72 Таблица - один из ключевых пунктов статьи, должна быть более яркой и легко воспринимаемой. Сейчас она кажется разбитой на три сегмента, которые не выглядят связанными друг с другом: Первый - http://joxi.ru/8AnVa4gFjjqOLA Второй - ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте на html (без cms) на следующих страницах: http://www.tehnoniki.ru/arenda_avtovyshki_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_buldozera_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/avtokran_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_gidromolota_yaroslavl.html в таблицах есть техника, у которой, если кликнуть по названию, открывается подробная страница. Пример подробной страницы: http://www.tehnoniki.ru/arenda_manipulyatora/Daewoo_Novus.html Для техники на перечисленных выше страницах, у которой нет такой подробной ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Работа для копирайтера: на заданном списке страниц форумов и блогов нужно оставить рекламные сообщения. Объём примерно на 20 часов, нужно будет сделать за одну неделю. В заявках указывайте, пожалуйста, свою часовую ставку, а также дату, ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад