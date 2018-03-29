zinoda

Константин Александрович zinoda

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу контент менеджера (сделка)

    Я SEO-оптимизатор, ищу ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Оплата по времени или по задачам, как вам удобнее. Текущая занятость – одна-две задачи в неделю. Задания по объёму разные – от нескольких часов до ...

    HTMLCSS
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Публикация статей и правок к ним

    На сайте Джумла нужно опубликовать правки к существующим статьям, а также ряд статей с нуля, включая заполнение мета-тегов. В заявках указывайте: 1. Часовую ставку 2. Список CMS, с которыми работали. 3. Стаж работы контент-менеджером. 3. ...

    Joomla
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу php-программиста для доработок самописной cms

    Ищу php-программиста для доработок сайта на самописной cms. Будет требоваться доработка текущего функционала и разработка нового с реализацией управления через админку. Первое задание - реализация фильтрации отзывов по задаваемым в админке тегам по аналогии с тем, ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка и постинг комментариев

    Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу дизайнера сайтов

    Я SEO-специалист, ищу дизайнера для поддержки своих проектов. Ориентировочно требуется 20-40 часов работы в месяц. Оплата сдельная.  Обычно требуется: - доработка/переработка текущего дизайна сайта; - переоформление отдельных элементов (шапки, футера, сайдбаров и т.д.); - оформление статей; - подготовка баннеров; - и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фильтр товаров интернет-магазина на битрикс

    На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь:  1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги title, h1, ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск и удаление скрипта на сайте

    На сайте (Joomla 3.4.8) обнаружен скрипт, выводящий в коде сеошные ссылки: http://joxi.ru/EA4vdJDIweoyEm  Этот код можно увидеть через инструмент "Проверка ответа сервера" в Яндекс.Вебмастере. Просто так в коде страницы через браузер не отображается.  1. Код нужно найти и ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Публикация комментариев на сайтах (линкбилдинг)

    Нужно проставить 50 комментариев на сайтах по списку. Тексты комментариев предоставлю. Нужно только публиковать.  Возможны такие ситуации: 1. Требуется регистрация. Нужно зарегистрироваться и оставить комментарий. Регистрироваться можно на любой имейл, не обязательно на свой.  2. На данном сайте ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу html/css верстальщика

    Я сеошник, ищу для поддержки своих проектов html-верстальщика на сдельную работу при частичной занятости. В разные месяцы требуется 5-20 часов работы.   Требования   Умение верстать: кроссбраузерно, валидно, блочно, адаптивно.   Знания   html5/css3/js/jquery   Что надо будет делать?   В большинстве случаев вносить правки по ...

    JavascriptWordPressHTMLCSSJoomlajQueryPhotoshop
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форма заказа Joomla плагин JBZoo

    На сайте c Joomla каталог товаров выводится при помощи плагина JBZoo. Нужно добавить функционал заказа с карточки товара. Рассматриваем два варианта.  1. При помощи JBZoo. В этом плагине есть возможность добавления корзины и формы заказа. Но ...

    JoomlaСайт на JoomlaКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу контент менеджера (полная занятость)

    Я SEO-оптимизатор, ищу хорошего ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером.    Требования:    Знания HTML, CSS (опыт врстки).    Опыт работы с файлами по фтп.   Что надо будет делать?    Размещать материалы на сайтах.    Вносить правки.    Подбирать изображения/видео.    Размещать ссылки на форумах, блогах.    Вести учет своего рабочего ...

    HTMLCSSPhotoshop
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу контент-менеджера

    Я SEO-оптимизатор, ищу хорошего ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером.   Требования:   • Знания HTML, CSS (опыт вёрстки).   • Опыт работы с файлами по фтп.   Что надо будет делать?   • Размещать материалы на сайтах.   • Вносить правки.   • Подбирать изображения/видео.   • Размещать ссылки ...

    HTMLCSSPhotoshop
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка адаптивной версии сайта

    Ищу заинтересованного верстальщика для доработки адаптивной версии сайта. Подробности вышлю в личку. Работать нужно начать в воскресение, и всё закончить в понедельник. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость часа работы.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны статьи (заказ для профессиональных журналистов)

    Я сеошник, работаю с сайтом своего клиента – психотерапевта. Нам нужны статьи. Единственный возможный вариант написания - выезд к клиенту в офис, интервьюирование клиента на тему статьи, затем, собственно, написание. Офис расположен в 5 минутах ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос контента (около 150 страниц) на вордпресс

    Нужно перенести все статьи с сайта на html https://goo.gl/amCyQS на дубль, который на вордпресс https://goo.gl/7zq7Ce Нужен только перенос статей, дорабатывать функционал - не надо будет. В заявках укажите, пожалуйста, количество часов, которые можете уделять выполнению ...

    WordPressHTMLСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оформление статьи

    $130

    Необходимо оформить статью на этой странице: https://goo.gl/GU6KPQ Оформить списки, таблицу, формы, заголовки в стиле, соответствующем стилю сайта. Должна получиться статья, красиво оформленная с высокой степенью детализации. Дизайн должен показывать, что каждый информационный блок в тексте индивидуален ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить таблицу

    В статье https://goo.gl/Q0J07m , нужно переработать таблицу с ценами http://joxi.ru/5mdM1lXfkkvG72 Таблица - один из ключевых пунктов статьи, должна быть более яркой и легко воспринимаемой. Сейчас она кажется разбитой на три сегмента, которые не выглядят связанными друг с другом: Первый - http://joxi.ru/8AnVa4gFjjqOLA Второй - ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать новые страницы на сайте на html

    На сайте на html (без cms) на следующих страницах: http://www.tehnoniki.ru/arenda_avtovyshki_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_buldozera_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/avtokran_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_gidromolota_yaroslavl.html в таблицах есть техника, у которой, если кликнуть по названию, открывается подробная страница. Пример подробной страницы: http://www.tehnoniki.ru/arenda_manipulyatora/Daewoo_Novus.html Для техники на перечисленных выше страницах, у которой нет такой подробной ...

    HTML
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа для копирайтера

    Работа для копирайтера: на заданном списке страниц форумов и блогов нужно оставить рекламные сообщения. Объём примерно на 20 часов, нужно будет сделать за одну неделю. В заявках указывайте, пожалуйста, свою часовую ставку, а также дату, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$230
10 баллов
5 лет назад
Редизайн главной
Оплата всегда вовремя, оперативные правки, продуктивная работа. Рекомендую!
Профессиональный, терпеливый исполнитель.
Ответный отзыв
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$50
10 баллов
6 лет назад
Форма заказа Joomla плагин JBZoo
Отличный заказчик. С оплатой без проблем. Понятное т.з. Рекомендую.
Все сделал хорошо, в обещанные сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
yaleksandr89
Александр 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
8 баллов
7 лет назад
Перенос контента (около 150 страниц) на вордпресс
Спасибо за сотрудничество.
Нормально.
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Тематические уникальные картинки для статей
Спасибо за сотрудничество.
Всё хорошо, спасибо
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Дорисовать недостающие элементы в шапке сайта
Рекомендую.
Всё нормально
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