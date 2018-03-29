В статье https://goo.gl/Q0J07m , нужно переработать таблицу с ценами http://joxi.ru/5mdM1lXfkkvG72 Таблица - один из ключевых пунктов статьи, должна быть более яркой и легко воспринимаемой. Сейчас она кажется разбитой на три сегмента, которые не выглядят связанными друг с другом: Первый - http://joxi.ru/8AnVa4gFjjqOLA Второй - ...