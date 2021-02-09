В 2020 году я закончил Архитектурно-Строительный институт Южно-Уральского Государственного Университета по направлению "Строительство Уникальных зданий и сооружений". В 2017 году один семестр учился по обмену в Чжэцзянском Океаническом Университете Китая по направлению "Строительство" на английском языке. Обладаю навыками работы в следующих программах: AutoCAD, Autodesk Revit, Tekla BIM, Lira. Также имею опыт работы инженером ПТО на всероссийской стройке "Арктик СПГ-2" в Мурманске.