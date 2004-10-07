Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице ;)

Я — веб-дизайнер.

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн

Мои специализации:

- Landing Page

- Веб-дизайн

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.