Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице ;)
Я — веб-дизайнер.
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн
Мои специализации:
- Landing Page
- Веб-дизайн
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
Портфолио
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